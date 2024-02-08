Губернатор Андрей Чибис поблагодарил Татьяну Кусайко за успешную реализацию пилотного проекта скрининга колоректального рака в муниципалитетах региона

Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с депутатом Государственной Думы Российской Федерации от Мурманской области, заслуженным врачом России Татьяной Кусайко. Глава региона поблагодарил парламентария за успешную реализацию пилотного проекта скрининга колоректального рака в муниципалитетах Мурманской области и пристальное внимание к информированию граждан о необходимости своевременно проходить диагностику.

«Спасибо, что привозите специалистов и реализуете данный проект в Мурманской области. Оснащение наших медучреждений современным диагностическим оборудованием – это принципиально важная задача. По данному вопросу мы готовы рассмотреть ваши предложения. Уверен, они помогут нам повысить эффективность диагностических процедур. Очень важно транслировать людям, насколько необходимо своевременно проходить профилактические осмотры, которые могут буквально спасти жизни. К сожалению, мы знаем немало случаев, когда человек думал, что рак может произойти с кем угодно, но не с ним. Это приводило к летальным исходам. Благодарю, что уделяете этому внимание», – отметил Андрей Чибис в начале рабочей встречи.

Скрининг колоректального рака позволяет выявить болезнь на ранней стадии и своевременно начать его лечение. В проекте скрининга приняли участие 15 регионов России, в том числе, и Мурманская область.

«Пилотный проект скрининга колоректального рака был запущен осенью 2023 года, и сейчас хотела бы поделиться промежуточными результатами. Мы начали реализацию проекта с профилактических осмотров для сотрудников Кольской ГМК. За это время нам уже удалось осмотреть более 60% от заявленных пациентов. Почти у 32% пациентов были удалены полипы, которые являются предраковым состоянием. Сотрудники, у которых были обнаружены такие доброкачественные образования, получили необходимую медицинскую помощь. У четверых человек были обнаружены злокачественные образования. Такие пациенты направляются на лечение в областной онкологический диспансер и областную больницу. При необходимости – в федеральные медицинские учреждения в Санкт-Петербурге и Москве», – рассказала Татьяна Кусайко.

Положительные результаты также приносит образовательный этап проекта, в рамках которого специалист федерального центр провел обучение на рабочем места для 6 врачей Мурманской области. Также организаторы здравоохранения приняли участие в научно-практической конференции по теме. Кроме того, для сотрудников АО «Кольская ГМК» и администрации г. Мончегорска были проведены лекции с участием ведущих специалистов НМИЦ колопроктологии Санкт-Петербурга и Москвы о важности своевременной диагностики онкологических заболеваний, процедуре cкрининга и особенностях ее проведения.

«Медицинские специалисты, участвующие в образовательных научно-практических конференциях, уже обращались с просьбой повторить обучение. В дальнейшей программе реализации проекта будет продолжено проведение конференций для врачей и лекций для населения. Еще раз хочу поблагодарить за поддержку», – отметила Татьяна Кусайко.

Фото: https://gov-murman.ru