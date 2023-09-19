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Мурманская область. Арктика (16+)19.09.23 10:00

Губернатор Андрей Чибис поблагодарил всех жителей Мурманской области, кто помогает и поддерживает жителей Приморского района Запорожской области

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера оперативное совещание губернатор Андрей Чибис начал с подведения итогов выезда на подшефную территорию в Приморский район Запорожской области. 

«Менее полугода назад Президент России Владимир Путин поручил Мурманской области оказывать посильную помощь жителям этого района, чтобы наладить там мирную жизнь. В работе на этот год в общей сложности 40 объектов – многие относятся к жизненно важной инфраструктуре, и на большинстве из них мы уже завершили работу», – отметил глава региона. 

Так, в небольших населенных пунктах установили три водонапорные башни: до этого жители получали воду по графику, в ней содержались опасные примеси природного газа. Восстановили водоснабжение в самом Приморске, чтобы обеспечить жителей водой после того, как Украина перекрыла ее подачу. На сегодняшний день заменили насосное оборудование уже на восьми скважинах. Помогли достроить две амбулатории, - скоро туда прибудет закупленное правительством Мурманской области оборудование. Заменили теплоэнергетическое оборудование в восьми школьных котельных, чтобы дети Приморского района больше не замерзали зимой. Также в школах отремонтировали три кровли и сделали три пространства по программе «Арктическая школа».  

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, региональное правительство помогает с ремонтом и оборудованием для пищеблока районной больницы в Приморске. Установили две новые блочно-модульные газовые котельные в жилых районах, чтобы подготовить Приморск к отопительному сезону, и сегодня город к нему готов. Открыли МФЦ, чтобы жители могли получать все необходимые госуслуги в комфортных условиях. Открыли бесплатное спортивное пространство «СОПКИ.СПОРТ», сейчас ведется ремонт для открытия молодёжного пространства «СОПКИ». Также открыли виртуальный концертный зал, в нём можно будет транслировать спектакли и концерты, которые проходят в Мурманской области. 

«На подшефную территорию регулярно выезжают заполярные медработники для проведения обследований, - к сожалению, часто выявляют запущенные заболевания, в том числе у детей. Порадовать детвору Приморского района приезжали артисты Мурманского областного театра кукол. К слову, ДК в Приморске, где в том числе выступала труппа, запущен в работу после ремонта элекрооборудования и кровли. Поскольку многие ребята спрашивали про Мурманскую область, мы приняли решение более 50 детей из Приморского района привезти на неделю в Кольское Заполярье», – сообщил губернатор.  

Андрей Чибис поблагодарил всех, кто принимает активное участие в поддержке жителей: отраслевых министров и команды министерств, а также подведомственных учреждений, в частности, блок жилищно-коммунального хозяйства, предприятия «Мурманэнергосбыт» и «Мурманскводоканал». Глава региона особо отметил заместителя губернатора Владимира Евменькова, а также главу Кольского района Андрея Малхасяна и главу Алакуртти Кандалакшского района Александра Самарина, которые обеспечивали организацию работы на подшефной территории.  

«Отдельное спасибо всем жителям Мурманской области, которые участвуют в сборе гуманитарной помощи в рамках акции «Север помогает», помогает нашим друзьям и братьям в Приморском районе. Наша поддержка сейчас крайне важна, будем помогать и дальше!», – подчеркнул губернатор.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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