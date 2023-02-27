Губернатор Андрей Чибис поблагодарил за организацию в регионе мероприятий в честь Дня защитника Отечества

В минувшие праздничные дни в стране, в том числе в Мурманской области, чествовали защитников Отечества. В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис поблагодарил организаторов за высокий уровень проведения мероприятий.

«Были организованы концерты, тематические мероприятия, митинги и автопробег. Важно, что творческая бригада «Молодой Гвардии» провела под Луганском концерт для военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции», – сказал глава региона, отметив, что это первый в стране ансамбль, созданный на базе «Молодой Гвардии» партии «Единая Россия».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор напомнил, что накануне 23 февраля он лично поздравил с праздником военнослужащих Мурманской области, которые принимают участие в специальной военной операции: командование и бойцов 61-й и 80-й бригад.

«Мне удалось лично доставить груз и пообщаться с бойцами. Ещё раз поздравляю наших защитников с праздником. Благодарю их семьи за поддержку. Ждём всех домой с победой», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru