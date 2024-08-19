Губернатор Андрей Чибис поддержал инициативу о создании в Мурманской области рабочей группы для дальнейшего наращивания научного потенциала и развития региона по итогам встречи с учёными Кольского Заполярья

Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский и губернатор Андрей Чибис провели встречу с представителями научного сообщества Мурманской области.

В ходе диалога глава региона поддержал инициативу молодых учёных о создании в Мурманской области рабочей группы с участием промышленных предприятий, бизнес-сообщества, правительства и научных учреждений с целью формирования новых инициатив, формулировки актуальных направлений исследований и заказа технологий, имеющих высокую значимость для дальнейшего наращивания научного потенциала и развития региона.

«Сейчас время огромных возможностей, прежде всего, для науки, исследований и технологий. Если ранее крупнейшие заказчики –государство, представители бизнеса, промышленности – не всегда хотели рисковать и инвестировать в российскую науку, предпочитая импортировать технологии, сейчас ситуация радикально поменялась. Давайте вместе делать так, чтобы не упустить уникальную возможность! Чтобы тот интеллект, те компетенции, которые есть у каждого из вас, использовались для создания наших собственных разработок и технологий, которые выйдут на внутренний и на внешний рынки», - подчеркнул Андрей Чибис.

Открыла встречу церемония награждения исследователей Кольского Заполярья Благодарственными письмами губернатора за вклад в развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности представителей Кольского научного центра Российской академии наук и Мурманского арктического университета.

В ходе общения учёные из КНЦ РАН, МАУ, Морской арктической геологоразведочной экспедиции, Мурманского морского биологического института РАН, а также эксперты мероприятия-спутника Конгресса молодых учёных обсудили с заместителем Министра науки и высшего образования РФ Денисом Секиринским и главой региона Андреем Чибисом ряд вопросов, актуальных не только для Кольского Заполярья, но и всей страны. Так, была поднята тема значения науки в реализация масштабных проектов на территории Мурманской области в условиях беспрецедентных санкций против нашей страны. Многие задачи, как отметили участники встречи, невозможно решить без консолидации промышленных предприятий, правительства ученых и разработки ими нетривиальных научно-технологических решений для эффективного освоения богатств региона и создания комфортной среды проживания для северян.

«Безусловно всем вам известно, что период с 2022 по 2031 гг. объявлен Президентом страны Десятилетием науки и технологий. И роль Мурманской области в этом десятилетии очень заметна: из нескольких тысяч исследователей, работающих в Арктической зоне - большая часть – трудится именно в вашем регионе. И их вклад в науку очень заметен», – отметил заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.

Ещё одна тема – молодёжные лаборатории, которые за шесть лет появились в 70 регионах нашей страны. Напомним, в Мурманской области созданы и успешно работают на базе КНЦ РАН и МАУ три подобных пространства: «Лаборатория химии и технологии морских биоресурсов», «Лаборатория материаловедения и минералогии Арктики», «Лаборатория геоэкологии и рационального природопользования». Ежегодное финансирование каждой лаборатории в течение трёх лет составляет 14,9 млн рублей. На встрече с губернатором и заместителем руководителя профильного федерального ведомства представители молодёжных лабораторий Заполярья высоко отзывались о данной инициативе, а также отмечали масштаб изменений к лучшему, которые претерпели учреждения науки в Мурманской области за последние пять лет.

Отвечая на вопрос о дальнейшем развитии инфраструктуры в регионе, Андрей Чибис подробно рассказал заполярным исследователям о мастер-планах развития опорных городов.

Напомним, в рамках встречи с Президентом России губернатор представил Владимиру Путину мастер-планы опорных населенных пунктов Мурманской области, получившие одобрение со стороны главы государства. В рамках мастер-плана Кировско-Апатитской агломерации Апатиты должны стать главным научным центром российской Арктики, в том числе изменения коснутся модернизации инфраструктуры.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области реализуется комплекс мероприятий для развития научной деятельности, в том числе в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить». Так, внедрены механизмы грантовой, премиальный и стипендиальной поддержки. За пять лет финансирование из областного бюджета на эти цели увеличено в 40 раз. В этом году планируется направить на эти цели порядка 89,5 млн рублей. Помимо данной поддержки молодые исследователи, переехавшие в регион, могут рассчитывать на компенсацию расходов на аренду жилья до 25 тысяч рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/