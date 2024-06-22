Губернатор Андрей Чибис подписал постановление о компенсации «потерянных» доходов медработникам, работающим в медкомиссиях военкоматов

Губернатор Андрей Чибис подписал постановление о компенсации «потерянных» доходов медработников, участвующих в мероприятиях по медицинскому освидетельствованию граждан в целях определения годности к военной или приравненной к ней службе. Соответствующее обращение поступило в рамках прямой линии главы региона, которая проходила 16 июня 2024 года.

Напомним, военными комиссариатами совместно с государственными областными медицинскими организациями Мурманской области осуществляется проведение мероприятий по медицинскому освидетельствованию граждан при постановке на воинский учёт, призыве или поступлении на военную службу по контракту, поступлении в мобилизационный людской резерв и т.д. За время участия в данных мероприятиях медицинским работникам не производится начисление федеральных специальных социальных выплат по постановлению правительства Российской Федерации от 31.12.2022 №2568.

В соответствии с новым постановлением, отдельным категориям медицинских работников государственных областных медорганизаций (за исключением руководителей и их заместителей, а также случаев внутреннего и внешнего совместительства) будет установлена специальная социальная выплата на время участия в мероприятиях по медицинскому освидетельствованию. Таким образом, «потерянные» доходы медработников будут компенсированы за счёт областного бюджета, начиная с 1 января 2024 года, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru