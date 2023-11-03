Губернатор Андрей Чибис подписал постановление о присуждении знаков отличия «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Мурманской области» представителям физкультурного актива региона
В числе отличившихся северян – председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Мончегорска Алексей Тавказаков, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации Мурманска Ирина Цыганкова, директор МАУ СОК «Горняк» Антон Трушенко и тренер-преподаватель Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу Владимир Кручинин.
Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, ранее в текущем году аналогичные награды были вручены ещё четырём наиболее отличившимся представителям физкультурного актива Мурманской области.
Напомним, знак отличия губернатора Мурманской области был учрежден в 2008 году в целях поощрения наиболее отличившихся работников физической культуры и спорта, ветеранов спорта, а также лиц, внесших значительный вклад в развитие физической культуры и спорта Кольского Заполярья.