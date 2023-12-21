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Мурманская область. Арктика (16+)21.12.23 19:00

Губернатор Андрей Чибис подписал протокол о реализации соглашения с Госкорпорацией «Росатом» в 2024 году

Сегодня состоялось подписание протокола о реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» на 2024 год.

Соглашение подписали губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев в режиме видеоконференцсвязи.

Губернатор Андрей Чибис подтвердил, что «Росатом» – стратегически важный партнёр для Мурманской области.

«С учётом решений, принятых Президентом РФ, партнерские отношения будут крепнуть и расширяться. В частности, это обусловлено увеличением выработки электроэнергии в связи с решением о газификации Мурманской области, реализацией проекта «Мурманской СПГ», совместными мероприятиями по развитию инфраструктуры атомного ледокольного флота, а также производства Ковдорского ГОКа. Очевидно, что присутствие «Росатома» в нашем регионе становится мощнее», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Также глава региона отметил, что благодаря вовлечению Государственной корпорации «Росатом» в решение поставленных задач в городе Полярные Зори происходят позитивные изменения.

«Город энергетиков, в отношении которого мы подписываем соглашение, становится только лучше. Уверен, что увеличение присутствия «Росатома» в Мурманской области благоприятно отразится на дальнейшем развитии города Полярные Зори. Благодарю команду «Росатома» и лично Вас, Алексей Евгеньевич, за вовлеченность в решение вопросов, важных для развития города и нашего региона в целом», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, соглашение о сотрудничестве между правительством Мурманской области и Госкорпорацией «Росатом» заключено в мае 2023 года на пять лет, в рамках которого был подписан протокол о реализации мероприятий в 2023 году. Подписание протокола, которое состоялось сегодня, обеспечивает дальнейшее эффективное социально-экономическое и инфраструктурное развитие города Полярные Зори с подведомственной территорией в 2024 году.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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