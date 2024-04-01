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Мурманская область. Арктика (16+)01.04.24 12:30

Губернатор Андрей Чибис подписал соглашение о сотрудничестве с Бизнес-школой Российского союза промышленников и предпринимателей

В региональном правительстве состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с президентом Бизнес-школы Российского союза промышленников и предпринимателей Евгенией Шохиной.

В приветственном слове глава региона рассказал о ключевых экономических показателях, которых удалось достичь за счёт успешной реализации ряда проектов.

«Мы являемся лидерами по привлечению инвестиций в Арктике. И это касается не только крупных проектов. За последние 4 года ВРП на душу населения вырос в 2,5 раза. Отдельный фокус внимания для нас – это развитие малого и среднего бизнеса. У нас действуют одни из самых льготных условий с точки зрения налогообложения. Это касается и резидентов АЗРФ, и других предпринимателей. Помимо этого, мы понимаем, что для дальнейшего развития важны компетенции. Бизнес-школа позволит эти необходимые компетенции освоить», – отметил губернатор.

В ходе встречи главе региона представили результаты работы Бизнес-школы РСПП на территории Мурманской области. Так, при участии организации уже были реализованы проекты, касающиеся акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, в частности в рамках программы «GR-акселератор» – совместного проекта Центра регионального развития и бизнес-технологий РСПП с ПАО «ГМК «Норильский никель». В 2022 году целью программы выступило содействие в ускоренном развитии актуальных инфраструктурных проектов и проектов в области устойчивого развития на территории Мурманской области. Целью программы в 2023 году стала организация системной работы по сопровождению инвестиционных проектов муниципальных образований в сферах благоустройства, торговли, общественного питания, развлечения, детского отдыха, спорта на территории Мончегорска и Печенгского округа.

«Более 120 предпринимателей из числа малого и среднего бизнеса освоили наши акселерационные программы. По итоги их прохождения в среднем выручка на таких предприятиях выросла в 2,5 раза. Помимо образования, мы занимаемся развитием промышленного туризма для действующих предпринимателей и членов РСПП для их знакомства с инвестиционным потенциалом субъектов РФ. Также мы реализуем проекты, направленные на поддержку предпринимательских инициатив жён участников СВО», – рассказала Евгения Шохина.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по итогу встречи между правительством Мурманской области и ООО «Бизнес-школа РСПП» подписано соглашение, в ходе реализации которого предполагается участие организации в улучшении делового климата на территории Мурманской области и содействии предпринимательской инициативе.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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