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Мурманская область. Арктика (16+)18.09.24 16:50

Губернатор Андрей Чибис подписал соглашение с ГТЛК и Росрыболовством по строительству в Мурманской области судоремонтного кластера

На полях Международного рыбопромышленного форума правительство Мурманской области, АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) заключили соглашение о взаимодействии по формированию корпоративной структуры проектной компании для создания современного судоремонтного комплекса в Мурманске. В присутствии заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева подписи под документом поставили губернатор Андрей Чибис, генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих и руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. 

Ранее, в 2022 году, соглашение о соответствующих намерениях было подписано правительством Мурманской области и ГТЛК, нынешний документ – часть продолжающегося проекта. 

«Переходим в практическую плоскость создания судоремонтного кластера в столице нашего региона. Вместе с ГТЛК мы детально отрабатывали все нюансы чтобы приступить к реализации этого масштабного проекта. Судоремонт для Мурманской области имеет историческое значение. На существующих предприятиях этой отрасли есть компетенции, но имеется проблема высокой изношенности, так как достаточных инвестиций не было со времен СССР. И мы вместе с нашими партнёрами, Росрыболовством и Правительством России работаем над развитием судоремонта и кроме того, над появлением в нашем регионе еще и судостроительной отрасли», – отметил губернатор Андрей Чибис после сегодняшней церемонии.

В августе этого года ГТЛК заключила корпоративный договор с Мурманским морским рыбным портом и региональной Корпорацией развития по созданию судоремонтного комплекса кластерного типа в Мурманской области. Проект предусматривает строительство плавучего ремонтного дока, оборудование открытых и закрытых стапельных мест. Предприятие сможет обслуживать суда малых, средних и больших размеров.

«Для стабильной работы рыбохозяйственного комплекса необходима модернизация портовой инфраструктуры, которая, прежде всего, обеспечивает эксплуатационное обслуживание гражданского и промыслового флота. В рамках выполнения этой задачи в Мурманской области создается судоремонтный комплекс кластерного типа. За счёт кооперации организаций, привлечения малого и среднего бизнеса будет построено современное судоремонтное предприятие, которое сможет предоставлять качественные, конкурентоспособные услуги», – заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих отметил, что в прошлые годы половина работ по ремонту судов Мурманского региона проводилась в Европе, часть – в Турции и странах Азии. Новый объект закроет не только имеющиеся, но и будущие потребности. Компания нацелена на скорейшее предоставление судовладельцам услуг по ремонту и обслуживанию судов: проектирование должно завершиться до конца 2025 года, после чего планируется строительство комплекса и поэтапная сдача его в эксплуатацию.

«Новый судоремонтный комплекс в Мурманске призван решить проблему дефицита судоремонтных мощностей и обеспечить безопасную эксплуатацию флота арктической зоны России. Благодаря ему в экономике страны останутся десятки миллиардов рублей. Кластерный формат проекта позволит вовлечь в кооперацию производителей судового оборудования и комплектующих. Также новый комплекс станет базой для развития НИОКР и профильного образования, что позволит развить собственные компетенции в этом направлении и добиться технологического суверенитета в отрасли», – прокомментировал Евгений Дитрих.

Проектные мощности комплекса позволят обеспечить доковым и надводным ремонтом до 90 судов торгового и рыбопромыслового флота в год. Общий объём инвестиций в проект оценивается в сумму более 20 млрд рублей, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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