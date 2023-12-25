Губернатор Андрей Чибис подвел главные итоги Дня Мурманской области на выставке «Россия»

Сегодня в социальных сетях губернатор Андрей Чибис подвел главные итоги Дня Мурманской области, состоявшегося на международной выставке «Россия» 22 декабря.

Так, в числе важнейших названо подписание 5 соглашений региона с крупнейшими компаниями с общей суммой инвестиций более 55 млрд рублей.

«В их числе проекты строительства жилого квартала в Коле от крупнейшего застройщика в стране – группы «Самолет»; строительство морского контейнерного терминала «Западный транспортно-логистический узел»; строительство перегрузочного портового комплекса в Мурманске; создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса в Териберке и гостиничного комплекса с базой отдыха в Кировске», – перечислил глава региона.

Кроме того, заключено соглашение со «Сбером»: планируется сотрудничество по открытию в регионе школы цифрового искусства.

«А ещё с Алексеем Борисовичем Миллером открыли после модернизации Верхне-Туломскую ГЭС – самую мощную на Северо-Западе России», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис также рассказал, что была организована поездка на выставку порядка 100 ребят из Мурманской области и Приморского района, чтобы показать им достижения России.

«Хочу поблагодарить всех за добрые слова в адрес Мурманской области и высокую оценку нашей работы для развития Кольского Заполярья. Спасибо всем, кто вносит вклад в наш Север, и тем, кто сделал день нашего региона интересным и ярким! Работаем дальше», – написал губернатор в своём телеграм-канале.

Фото: https://gov-murman.ru