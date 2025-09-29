Губернатор Андрей Чибис подвёл итоги масштабных противоаварийных учений в Мурманской области

На оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Чибис подвёл итоги масштабных противоаварийных учений, которые состоялись на прошлой неделе. В мероприятиях принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько.

«Для проверки сил и средств, готовности наших энергетиков и коммунальщиков к любым инцидентам и аварийным ситуациям мы инициировали учения с участием коллег из федеральных министерств и ведомств. Специалисты отрабатывали ситуацию с сильным ветром и осадками, когда выходят из строя линии электропередач, останавливается электроснабжение. Хочу отметить, что это были абсолютно реальные учения, и все службы показали чёткую, слаженную работу, механизм взаимодействия также отработан», — сообщил Андрей Чибис.

Андрей Чибис подчеркнул высокую оценку федеральных экспертов.

«Коллеги из федерального правительства дали высокую оценку уровню организации и отметили успешное выполнение всех задач. За это хочу поблагодарить всех участников. Самое главное, чтобы поменьше инцидентов, но здесь никто ни от чего не застрахован. Важно, чтобы не только в учениях, но и в реальных ситуациях также все было чётко отработано», — резюмировал глава региона.

