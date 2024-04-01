Губернатор Андрей Чибис подвёл итоги объезда Первомайского округа Мурманска

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на прошлой неделе губернатор Мурманской области Андрей Чибис совершил рабочий объезд социальных объектов Первомайского округа, а также провел встречу. Итоги объезда глава региона озвучил на сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

«Перед встречами с жителями я всегда стараюсь заехать на социальные объекты в населённых пунктах, посмотреть, как протекает в них жизнь, пообщаться с северянами и получить комментарии о проделанной нами работе. Во вторник посетил стройку школы на улице Советской, а также Мурманский международный лицей. В прошлом году в рамках плана «На Севере – жить» мы создали на базе лицея четыре класса олимпиадной подготовки «Уникум», в рамках проекта «Арктическая школа» здесь также был отремонтирован танцевальный зал, и буквально неделю назад стало известно, что актовый зал лицея будет тоже обновлён. Учебное учреждение стало победителем онлайн-голосования в рамках программы «На Севере – твой проект». Северянам предлагали выбрать детские и спортивные площадки, которые будут реализованы на территории региона в первую очередь», – отметил глава региона.

Ещё одним объектом объезда стал сквер у «Ручья чистого» – победителя конкурса по созданию объектов комфортной городской среды. Всего с 2019 года в Первомайском округе Мурманска благоустроен ряд детских спортивных площадок, общественных территорий, таких как «озеро Ледовое», «Сквер около театра Северного флота», «Набережная озера Глубокое», зелёная зона вдоль улицы Капитана Копытова, территория по проспекту Кольскому в районе дома 101, территории у Крупской, Баумана и Капитана Орликовой, также благоустроены дворовые зоны, дороги и тротуары, территория стадиона «Юность».

«Региональное правительство уделяет особое внимание развитию Мурманска – областного центра. За пять прошедших лет из регионального бюджета вложено порядка 49,5 млрд рублей, чтобы увеличить объём ремонтных работ, проводимых в городе, создать больше общественных пространств и мест для отдыха», – подчеркнул губернатор.

На встрече жители отметили изменения, которые произошли за последние пять лет и в Мурманске, и в их округе, в частности. Так, горожане внесли конструктивные предложения относительно того, как можно продолжить преображение озера Глубокое. С такой инициативой выступили жильцы дома 41 по улице Героев Рыбачьего, которые выиграли 6 миллионов в рамках конкурса «На Севере - твой проект» на благоустройство придомовой территории.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, ещё одно обращение, которое уже запущено в работу, поступило от участника СВО. Его просьба заключалась в увеличении времени перехода на светофоре у озера Ледовое. Травма, полученная на спецоперации, не позволяет мужчине перейти дорогу за отведённое время.

«Необходимо отметить, что северяне, которые возвращаются с полей специальной военной операции, проявляют активную гражданскую позицию, несмотря на полученные травмы. От мурманчанина также поступила инициатива сформировать народную дружину, чтобы помочь в обеспечение безопасности в городе. Разумеется, мы окажем всю необходимую поддержку», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru