Губернатор Андрей Чибис подвёл итоги первой стратегической сессии по обновлению регионального плана «На Севере – жить!»

Сегодня в столице Кольского Заполярья состоялась стратегическая сессия по обновлению плана «На Севере – жить!», в рамках которой представители региональной власти, общественности и бизнеса обсудили вектор дальнейшего развития Мурманской области. Идеи и предложения, озвученные по итогам групповой работы, были сформированы с учетом национальных целей и ключевых преимуществ региона. Результаты проделанной работы участники стратсессии представили губернатору Мурманской области Андрею Чибису.

«Сильной считается та команда, которая может не просто действовать по инструкции, а создавать её. Нам с вами доверена важнейшая задача – делать Мурманскую область лучше и сильнее. Это большая честь для каждого из нас. За прошедшие пять лет мы добились высоких результатов, и сейчас настало время ставить перед собой новые цели и задачи, строить новые планы и находить новые инструменты. Сегодня мы обсуждали, что уже сделано, а что предстоит сделать. Каждый раз появляются свежие идеи, и очень важно не упускать возможности творить, придумывать, держать планку и двигаться вперед», – обратился Андрей Чибис к участникам стратегической сессии.

Новые идеи и актуальные предложения участники стратегической сессии сформулировали в рамках групповой работы по приоритетным направлениям развития региона. Перед командами стояла задача проработать каждое направление по модели «Матрицы решений» – проанализировать уже достигнутые результаты и предложить конкретные действия, которые помогут достичь поставленных целей и выйти на новый уровень развития.

Например, в сфере здравоохранения необходимо разработать систему, благодаря которой северяне смогут своевременно получать информацию о состоянии своего здоровья, а также повышать уровень знаний в части профилактики различных болезней. Также участники группы отметили, что нужно уделить особое внимание совершенствованию системы медицинского образования в Мурманской области и профилактике одиночества в преклонном возрасте.

Большое количество различных предложений прозвучало в части развития образовательной сферы Мурманской области. Особый акцент команда участников сделала на теме кадрового обеспечения и подчеркнула, что необходимо продолжать тесное взаимодействие учебных организаций с крупными предприятиями. Главная задача – сконцентрироваться на развитии научной сферы и создать комфортные условия для молодёжи, которая хотела бы связать жизнь и карьеру с Арктикой.

В части малого и среднего бизнеса прозвучало несколько предложений, связанных с развитием промышленного, патриотического и экологического туризма. Идеи также касались формирования комфортной городской среды, повышения доступности цифровых технологий, развития транспортной инфраструктуры для жителей отдаленных населённых пунктов и других вопросов, актуальных для северян.

«Сейчас мы снова начнём писать историю, чтобы через несколько лет обернуться назад и сказать, что мы смогли, мы сделали. Я на вас рассчитываю и искренне в вас верю. Спасибо, что сегодня вы, несмотря на множество рабочих вопросов, объединились в сплоченные команды. Мы должны работать так же, как и наши ребята на передовой, – быть собранными, мобилизованными и эффективными, добиваться побед в своем деле. От того, как мы реализуем наши планы, будет зависеть, захотят люди жить в Мурманской области, или нет. Работаем дальше – чётко, быстро и мощно», – сказал глава региона.

В завершении стратегической сессии по обновлению плана «На Севере – жить!» перед участниками выступил Сергей Рязанский – космонавт-испытатель и Герой России. Он рассказал, что проблемы, с которыми сталкиваются люди в космосе и на Земле, имеют много общего. Космонавт поделился личными советами, которые помогут справиться со стрессом во время напряженной работы, и подчеркнул, что единая команда – залог отличного результата.

«В космосе встречаются люди с разными менталитетами, религиозными и политическими взглядами, но наша задача – быть как одно целое. Что нас может объединить? Во-первых, общая миссия, во-вторых, доброжелательная атмосфера внутри команды. Каждому по-своему тяжело – один испытывает трудности в семье, у другого – проблемы со здоровьем. Но важно вовремя подключать эмоциональный интеллект, оставаться сильными на рабочем месте и полностью соответствовать той позиции, которую заняли. Направлений развития много, и самое главное, что сплоченная команда может с ними справиться. Цель моего визита на стратегическую сессию – помочь командам стать сильнее, буквально поделиться космическим опытом, который будет полезен в суровых реалиях Крайнего Севера», – сказал Сергей Рязанский.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики Мурманской области, подводя итоги мероприятия, Андрей Чибис напомнил, что идеи, сформированные на стратсессии, будут рассматриваться в связке с предложениями, которые поступят от северян. В период с 1 июня по 3 июля каждый житель Мурманской области может внести свои предложения в проект стратегии. Один из доступных способов – заполнить анкету на портале «Наш Север». Соответствующий раздел заработает с завтрашнего дня.

«После стратегической сессии начнётся работа по определению приоритетов, по итогам которой мы получим практически готовый продукт на ближайшие годы. Это будет конкретный набор действий, которые определят дальнейшие движения в направлении развития Мурманской области и выступят в качестве ориентира для распределения областного бюджета. Сегодня было озвучено много идей в разных сферах – экономике, благоустройстве, туризме и других. На этой стратсессии работала сильная команда, представленная вице-губернаторами, министрами, депутатами, представителями муниципальных властей и молодёжных движений. Каждый из них замотивирован на отличный результат. Мы соберем идеи, озвученные сегодня, соединим их вместе с предложениями от других людей и будем понимать, по какому плану продолжим работать. Безусловно, он будет реализован с учётом национальных целей, определенных в Указе Президента России. Работаем дальше!», – подвел итоги первой стратегической сессии Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru