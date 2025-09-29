Губернатор Андрей Чибис подвёл итоги программы «На Севере — твой проект» и объявил о старте приёма заявок на 2026 год

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис подвёл итоги реализации губернаторской программы «На Севере — твой проект» за 2025 год и объявил о начале приёма заявок на следующий год.

«В 2025 году 66 проектов из 30 муниципальных образований стали победителями программы. Из них 61 проект уже завершён, а ещё 5 находятся на финальной стадии реализации. На эти цели из областного бюджета было направлено 200 млн рублей», — сообщил Андрей Чибис.

В 2025 году программа охватывала шесть основных направлений: ремонт территорий школ и детских садов, благоустройство общественных пространств, ремонт социальных объектов, установка детских и спортивных площадок, ремонт подъездов и обустройство площадок для выгула собак.

Кроме того, губернатор отметил высокую активность северян.

«Количество тех, кто проголосовал за тот или иной проект, составило 32 тысячи человек. Это очень большое количество. Лично я, приезжая в муниципалитеты, вижу реальные результаты этой программы. Один из таких запоминающихся проектов — новая современная детская площадка в Североморске, в Авиагородке. Инициатором проекта была активная жительница Татьяна, которая всех сплотила. Это наглядный пример того, что можно и нужно решать вопросы, которые волнуют людей — главное организоваться», — сказал глава региона.

Также Андрей Чибис объявил о старте приёма заявок на 2026 год.

«Сегодня мы объявляем старт набора на 2026 год, чтобы отбор прошёл заранее, а уже в начале года пошло финансирование и не затягивая весной приступили к работе. Итоги подведём в январе 2026 года», — подчеркнул губернатор.

Так, в новом сезоне программа претерпела изменения. По поручению главы региона отменено софинансирование со стороны населения, теперь проекты будут финансироваться на 100% из областного и муниципального бюджетов с участием юридических лиц, управляющих организаций и индивидуальных предпринимателей. Также добавлена номинация «Муралы» — создание монументальных художественных росписей на фасадах зданий.

Основное условие участия остаётся прежним — проект должен быть поддержан инициативной группой из 10 человек. Приём заявок будет проходить с 29 сентября по 27 октября на портале «Наш Север».

Председатель областной Думы Сергей Дубовой принял участие в обсуждении этого вопроса.

- Программа «На Севере - твой проект» с каждым годом набирает популярность, - отметил Сергей Дубовой. – Например, в 2025 году заявок на участие в ней было подано на тридцать процентов больше, чем в 2024-ом. Причина в том, что она сочетает эффективность - люди видят реальные изменения в своих муниципальных образованиях, простоту – подать заявку на участие несложно, а самое главное – она создаётся по предложениям и инициативам самих северян. В рамках рабочих поездок по региону, встреч с жителями постоянно слышу положительные отзывы об этой программе, граждане заинтересованы в том, чтобы она продолжалась и в дальнейшем.

В ходе оперативного совещания министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова представила итоги шестилетней реализации программы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554161/#&gid=1&pid=1