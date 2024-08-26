Губернатор Андрей Чибис подвёл итоги рабочего выезда в Ковдор

Сегодня в рамках оперативного совещания губернатор Мурманской области подвёл итоги рабочего выезда в Ковдор 21 августа. В числе основных – подписание соглашения с компанией «ЕвроХим» более чем на 1 млрд рублей на развитие социальной сферы Ковдора.

Напомним, деньги, в том числе из областного бюджета в рамках плана «На Севере – жить», будут направлены на капремонт Ковдорского краеведческого музея, выплаты врачам дефицитных специальностей и ремонт квартир для переезжающих в Ковдор врачей, благоустройство участка на улице Ленина, сквера на Чехова с прилегающей территорией, демонтаж пустующих зданий, а также создание новых мастерских и лабораторий, ремонт актового зала, строительство «БелАЗодрома» и спортивной площадки для «Ковдорского политехнического колледжа».

Глава региона напомнил, что раннее было подписано соглашение на 100 млрд рублей на развитие экономической базы АО «Ковдорского ГОКа», а также реализовано соглашение в социальной сфере.

«Мы провели ремонт Дворца культуры, благоустроили общественное пространство на площади Ленина, создали Центр дополнительного образования на базе школы №1, провели другие мероприятия. На встрече ковдорчане практически единогласно отметили, что город радикально изменился с точки зрения обустроенности», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в ходе встречи с жителями Ковдора глава региона ответил более чем на 45 вопросов. Все они приняты в работу и муниципалитетом, и профильными ведомствами. Подводя итоги рабочего выезда, глава региона дал ряд поручений.

«Во-первых, прошу держать на контроле реализацию всех проектов, которые мы запланировали. Отдельное внимание нужно уделить вопросам, которые поступили от жителей. Так, Минарктики и Министерство социального развития прошу обратить внимание на ситуацию в самом ГОКе. На встрече поступил сигнал о том, что ряд людей с комбината уходят, увольняются. Это очень чувствительная для жителей Ковдора тема, поэтому прошу держать ситуацию на контроле», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/