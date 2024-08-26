Стартовал региональный фотоконкурс «На Севере – отдыхать!»Андрей Чибис: «Строительство нового жилого квартала в Коле – важное историческое событие для Мурманской области»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)26.08.24 15:30

Губернатор Андрей Чибис подвёл итоги рабочего выезда в Ковдор

Сегодня в рамках оперативного совещания губернатор Мурманской области подвёл итоги рабочего выезда в Ковдор 21 августа. В числе основных – подписание соглашения с компанией «ЕвроХим» более чем на 1 млрд рублей на развитие социальной сферы Ковдора.

Напомним, деньги, в том числе из областного бюджета в рамках плана «На Севере – жить», будут направлены на капремонт Ковдорского краеведческого музея, выплаты врачам дефицитных специальностей и ремонт квартир для переезжающих в Ковдор врачей, благоустройство участка на улице Ленина, сквера на Чехова с прилегающей территорией, демонтаж пустующих зданий, а также создание новых мастерских и лабораторий, ремонт актового зала, строительство «БелАЗодрома» и спортивной площадки для «Ковдорского политехнического колледжа».

Глава региона напомнил, что раннее было подписано соглашение на 100 млрд рублей на развитие экономической базы АО «Ковдорского ГОКа», а также реализовано соглашение в социальной сфере.

«Мы провели ремонт Дворца культуры, благоустроили общественное пространство на площади Ленина, создали Центр дополнительного образования на базе школы №1, провели другие мероприятия. На встрече ковдорчане практически единогласно отметили, что город радикально изменился с точки зрения обустроенности», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в ходе встречи с жителями Ковдора глава региона ответил более чем на 45 вопросов. Все они приняты в работу и муниципалитетом, и профильными ведомствами. Подводя итоги рабочего выезда, глава региона дал ряд поручений.

«Во-первых, прошу держать на контроле реализацию всех проектов, которые мы запланировали. Отдельное внимание нужно уделить вопросам, которые поступили от жителей. Так, Минарктики и Министерство социального развития прошу обратить внимание на ситуацию в самом ГОКе. На встрече поступил сигнал о том, что ряд людей с комбината уходят, увольняются. Это очень чувствительная для жителей Ковдора тема, поэтому прошу держать ситуацию на контроле», – подчеркнул Андрей Чибис.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Токари оказались самыми востребованными в судостроении
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
-Правовая консультация (18+)А вы знаете, какой недвижимостью владеет ваш ребёнок?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Черные кошки». Художественный сериал, 9 серия (16+)23:00«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)
-PRO Деньги (16+)Свыше 6 тысяч северян стали участниками программы долгосрочных сбережений-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 88 копеек, доллар укрепляется на 17 копеек-PRO Энергетику (18+)Пуск первого энергоблока Кольской АЭС-2 намечен на 2035 год - директор Кольской АЭС Василий Омельчук-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 августа-PRO Нефть и газ (18+)Губернатор Андрей Чибис поблагодарил министра энергетики РФ Сергея Цивилева за поддержку проектов развития сетевой инфраструктуры в Мурманской области-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о запрете треш-стримов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика