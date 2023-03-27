Сегодня в рамках оперативного совещания губернатор Андрей Чибис подвел итоги рабочей поездки делегации Мурманской области в Республику Армения.

«Во-первых, мы и представители правительства Армении наметили направления и перспективы сотрудничества между регионом и республикой, которые могли бы быть полезны обеим сторонам. С вице-премьер-министром Мгером Григоряном обсудили возможность поставок удобрений из сырья, которое производится на территории Мурманской области. Они эффективны для сельского хозяйства. И это хорошая тема для совместного развития», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что у нас активно развивается отрасль аквакультуры.

«Здесь тоже есть весьма перспективная точка для взаимодействия – совместное производство кормов, а до этого – их поставка из Армении для наших предприятий. Вице-премьер-министр отметил, что это будет полезно для развития бизнес-проектов. Особенно с учетом того, что инвестклимат в Мурманской области привлекателен, действуют такие преференциальные режимы, как ТОР «Столица Арктики» и АЗРФ. И те беспрецедентно низкие налоги, которые мы установили для малого и среднего бизнеса дают возможность для совместного производства», – отметил глава региона.

Одним из важных направлений губернатор обозначил разработку прямого авиасообщения между Мурманской областью и Арменией.

Ещё одно предложение, которое будет прорабатываться, связано с поставкой необходимых комплектующих, запчастей и оборудования для наших производств и предприятий.

Также глава региона провёл встречу с представителями бизнеса Армении.

«Мы рассмотрели несколько проектов, которые могли бы внедрить у себя. Например, производство реабилитационного и вспомогательного оборудования для людей с ограниченными возможностями и специальную образовательную платформу в сфере здравоохранения. Также мы посетили несколько школ, в том числе и Международную, чтобы посмотреть интересные практики и внедрить их в наши учебные заведения. Отдельно хочу отметить проект «Тумо» по профориентации школьников. Этот опыт возьмём на заметку», – сообщил губернатор.

Андрей Чибис также отметил, что верховный патриарх и католикос всех армян подчеркнул важность таких совместных визитов, потому что они упрочняют вековые связи между нашими народами, особенно в нынешние времена, когда определенные силы пытаются их разобщить.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в заключение губернатор сообщил, что меньше недели назад, накануне визита делегации Мурманской области, в Армении работала группа сенаторов Совета Федерации и депутатов Госдумы, там прошло 36-е заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству.

«Мы вместе будем делать все возможное, чтобы укреплять наши культурные и социально-экономические отношения. Прошу профильные ведомства взять перечень тем и направлений в работу», – сказал глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru