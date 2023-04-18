Губернатор Андрей Чибис подвёл итоги рабочей поездки в Алакуртти

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 14 апреля губернатор Мурманской области Андрей Чибис вместе с командующим Северным флотом Героем России адмиралом Александром Моисеевым с рабочим визитом посетил Алакуртти. В посёлке они осмотрели ряд социальных объектов, встретились с женами участников СВО, пообщались с военнослужащими 80-й Арктической отдельной мотострелковой бригады и провели встречу с жителями.

«В Алакуртти мы открыли детский сад на 75 мест, которые был построен в рамках национального проекта «Демография» и нашего стратегического плана «На Севере – жить». Благодаря этому детскому саду в регионе теперь на 100% обеспечена доступность дошкольного образования для детей от 2-х месяцев до 3-х лет. Также мы посетили детский сад №27 и школу №3. В этих учреждениях в рамках проекта «Арктическая школа» мы уже обновили ряд пространств: в детском саду установлена современная игровая площадка, в школе – обновлен актовый зал, кабинет информатики и теплица», – сказал губернатор.

Кроме того, в ходе визита глава региона осмотрел место, где в рамках третьего этапа реновации ЗАТО при поддержке федерального правительства будет построен дом культуры, а также оценил ход работ капитального ремонта кровли в амбулатории.

Андрей Чибис отметил, что в связи с увеличением численности прикрепленного населения в амбулатории выросла потребность проведения скрининговых флюорографических исследований. По итогам поездки министерству здравоохранения Мурманской области дано поручение обеспечить амбулаторию цифровым рентген-аппаратом с функцией флюорографии.

«Самое важное, что в ходе рабочей поездки было проведено несколько встреч: телемост с военнослужащими 80-й бригады, которые находятся сейчас в зоне проведения специальной военной операции, встреча с жёнами военнослужащих и традиционная встреча с жителями», – сказал Андрей Чибис и отметил, что заданные жителями вопросы уже взяты в работу, а по вопросу установки в посёлке скейт-площадки уже принято положительное решение.

Глава региона ещё раз поблагодарил военнослужащих, которые выполняют задачи в районе проведения специальной военной операции.

«80-я Арктическая отдельная мотострелковая бригада вносит неоценимый вклад в рамках спецоперации. И мы всё делаем и будем делать для наших военнослужащих, которые защищают Родину, и их семей, которые ждут бойцов домой. Это наш священный долг», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также глава региона поблагодарил сотрудников регионального Центра поддержки семей мобилизованных граждан и участников специальной военной операции, чёткую и отлаженную работу которых отмечают семьи участников СВО.

Фото: https://gov-murman.ru