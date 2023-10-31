Губернатор Андрей Чибис подвёл итоги рабочей поездки в Кандалакшу и дал ряд поручений по решению поступивших в ходе встречи с жителями вопросов

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области 30 октября губернатор Андрей Чибис подвёл итоги рабочей поездки в Кандалакшу, где побывал в минувший четверг. В рамках поездки глава региона открыл молодёжное пространство «СОПКИ», посетил ряд социально важных объектов муниципалитета и провёл встречу с жителями.

Центральным событием стало открытие нового молодёжного пространства «СОПКИ» – оно первое в Мурманской области, которое создано при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи в рамках президентского проекта «Регион для молодых» нацпроекта «Образование».

«Хорошее, достойное получилось пространство. Молодёжь в районе активная, поэтому, надеюсь и рассчитываю, что пространство будет живым и притягательным», – сказал Андрей Чибис.

Также глава региона проверил, как работает физкультурно-оздоровительный комплекс «Северное сияние», который открыли в марте этого года при участии министра спорта России Олега Матыцина.

Кроме того, губернатор посетил школу №19, в которой за последние два года проведены капитальные ремонты обоих корпусов.

«Пространства, кабинеты и холлы получились хорошими и современными. Там ещё есть планы по обновлению прилегающей к школе территории, поэтому прошу эти планы рассмотреть в рамках принятия решения по объектам следующего года», – сказал Андрей Чибис.

Также в ходе оперативного совещания глава региона дал ряд поручений по решению поступивших во время встречи с жителями вопросов.

Один из них – затянувшийся ремонт дороги по улице Горького.

«На мой взгляд, ситуация безобразная. Это длится уже недопустимое количество времени. Понятно, что там были большие проблемы с проектной документацией, но и подрядчик мог бы шустрее работать. Обращаюсь к Александру Самарину, который с сегодняшнего дня управляет всеми процессами в Кандалакшском районе, давайте в ситуации разберёмся. Во-первых, надо доделать, понятно, что уже в следующем году, а во-вторых, все виновные должны понести ответственность за срывы», – сказал губернатор.

Андрей Чибис подчеркнул, что подавляющее количество вопросов, поступивших в ходе встречи с жителями, находятся в компетенции муниципальных властей. В числе их вопрос, касающийся регулярного вывоза мусора.

«Люди пришли на встречу и даже показали фотографии, где в сентябре и октябре были завалены площадки невывезенным мусором. Мы проверили, в том числе через ЦУР, оказалось, что, к сожалению, эта проблема действительно есть. Количество обращений в сравнении за январь – октябрь 2022 года и за этот же период 2023 года увеличилось в два раза. Вопрос к регорператору, ЦУРу и администрации района – как мы на это реагируем?», – сказал губернатор.

Как сообщил Александр Самарин, причины сбоя – нарушение графика вывоза мусора, а также неудовлетворительное состояние контейнерных и накопительных площадок.

Вопросы с графиком уже налажены, в 2024 году планируется обновление площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора, а также установят дополнительные камеры.

Ещё ряд вопросов, поднятых жителями на встрече, касались ремонта грунтовой дороги по 1-й и 2-й Шпальным улицам, двора дома №16 на улице Комсомольской, обустройства ливневой канализации во дворе дома №32 по улице Пронина. Как сообщил Александр Самарин, данные работы планируется провести в строительный сезон будущего года.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, также губернатор поручил оперативно разобраться с жалобой на УК «Инициатива», в том числе компетентным органам необходимо инициировать и провести проверку управляющей компании.

Фото: https://gov-murman.ru