Губернатор Андрей Чибис подвёл итоги рабочей поездки в Мончегорск

Сегодня на оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис подвёл итоги рабочей поездки в Мончегорск. Глава региона сообщил, что в эту субботу в городе состоялось знаковое событие для всех северян.

«В честь города трудовой доблести мы открыли стелу, которая увековечивает память жителей, трудившихся в тылу в годы Великой Отечественной войны для победы над фашистской Германией. Я ещё раз поздравляю всех мончегорцев с присвоением этого звания, оно по праву принадлежит городу», – сказал Андрей Чибис.

Также глава региона посетил ряд образовательных учреждений и объектов благоустройства.

«Из положительного хочу отметить благоустройство Ленинградской набережной и ход работ по реконструкции главного городского стадиона. Благодаря этим объектам город преображается. Также посетил детский сад №9, где при поддержке «Норникеля» появился сафари-парк. Уникальное и интересное пространство», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис высоко оценил итоги программы по преобразованию пространств в детском саду №20 и школе №7.

«Мы видим, как уже второй год меняются пространства, которые выбирают с участием самих северян. Благоустройство дворов, обновление медоборудования и капремонт медучреждений, установка детских игровых комплексов и многое другое – это все часть нашей работы, чтобы жизнь в Мончегорске становилась комфортнее. И эту работу будем продолжать, как и по всем муниципалитетам. Видно, что те дополнительные средства, которые мы выделяем – идут в дело», – заключил Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru