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Мурманская область. Арктика (16+)20.11.23 16:30

Губернатор Андрей Чибис подвёл итоги рабочей поездки в Мурманскую область главы Минэкономразвития России Максима Решетникова

В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис подвел итоги рабочей поездки в Мурманскую область Министра экономического развития России Максима Решетникова, прошедшей на прошлой неделе. Глава федерального Минэка высоко оценил развитие и потенциал региона.

Состоялось Всероссийское совещание о готовности регионов к зимнему туристическому сезону.

«Глава Минэкономразвития отметил, что сейчас наш регион находится в топе по росту туристического потока. И это результат нашей общей работы. В 2022 году туристический поток в наш регион составил 540 тысяч гостей. Это с ростом в 25%. За январь-сентябрь этого года Мурманскую область посетило более 396 тысяч человек, что выше аналогичного периода прошлого года еще на 23%. Темпы роста туристов сохраняются, и за 4 года доходы от туризма составили 13,6 млрд рублей», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона напомнил, что за четыре года из федерального и регионального бюджетов поддержано 125 проектов на сумму более 370 млн рублей. Всего в инвестиционном портфеле региона присутствует 74 проекта в сфере туризма с общим объёмом инвестиций 56 млрд рублей.

«Это большие цифры. Среди них есть и очень крупные, дорогие проекты, такие как «Валла Тунтури», тот проект развития комплекса «Большой Вудъявр», и очень много небольших, средних проектов, которые активно развиваются по всей области. Кроме того, в сентябре этого года мы успешно защитили национальный маршрут «Заполярный калейдоскоп», который позволяет в гарантированные даты и по фиксированной цене познакомиться с Мурманской областью», – перечислил губернатор.

Губернатор подчеркнул, что отдельным треком в Заполярье запущена работа для популяризации туризма по региону у самих северян. Так, например, в рамках проекта «Единая карта жителя Мурманской области» предлагаются специальные предложения и скидки.

«Прошу коллег из профильного комитета делать отдельный акцент на этом, чтобы эти механизмы развивались и работали. Туризм, та инфраструктура, которую мы строим, развиваем, должна быть максимально доступна для наших жителей, их отдыха. Это крайне важно», – обратился глава региона.

Максим Решетников и Андрей Чибис провели встречу с предпринимателями из туристической сферы. Губернатор предложил смягчить ряд критериев на получение федеральной поддержки для регионов Арктической зоны.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках рабочего визита Максим Решентников посетил ряд крупных предприятий, отметив по итогам, что Мурманская область усиливает свое значение и сделала большой прорыв несмотря на санкционное давление.

«Это действительно высокая оценка. Но нам предстоит ещё много работы, чтобы проекты, которые мы сегодня реализуем, которые запланированы были воплощены в жизнь. И тот темп, который мы набрали, снижать нельзя. Поэтому всех прошу это понимать», – подчеркнул губернатор.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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