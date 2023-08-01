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Мурманская область. Арктика (16+)01.08.23 10:15

Губернатор Андрей Чибис подвёл итоги рабочей поездки в Умбу и дал ряд поручений по решению поступивших в ходе встречи с жителями вопросов

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис подвёл итоги рабочей поездки в Умбу. Напомним, 28 июля глава региона побывал в населённом пункте Терского района, где осмотрел медицинские и образовательные учреждения, туристические и строящиеся объекты, а также открыл спортивное пространство «СОПКИ.СПОРТ» и провёл встречу с жителями.

Губернатор сообщил, что ремонтные работы в Умбе идут хорошими темпами.

«Идёт капитальный ремонт поликлиники и стационарного отделения филиала Кандалакшской ЦРБ. Также мы открыли в Умбе первый в этом году и восьмой по счёту объект «СОПКИ.СПОРТ» – всё получилось достойно и хорошо, большое спасибо коллегам», – сказал глава региона.

В ходе визита губернатор посетил стройку жилого дома для расселения людей из аварийного жилья и осмотрел объекты, которые были сделаны за последние несколько лет. В их числе ремонт Дома культуры и благоустройство площади возле него, а также сделанные по программе «Арктическая школа» ремонты пространств в школе и детском саду и работы, которые идут по программе «На Севере – твой проект» – это ремонты подъездов и тротуара. Глава региона подчеркнул, что именно за них проголосовали сами жители Умбы.

В завершении поездки в Умбу губернатор Андрей Чибис провёл встречу с жителями.

«Все вопросы, которые были заданы, уже находятся в работе. Отмечу несколько задач, которыми нужно заняться, для чтобы Умба продолжила преображаться и становиться ещё комфортнее для людей», – сказал Андрей Чибис и поручил профильным замам решить несколько важных для жителей вопросов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, необходимо отремонтировать крыльцо дома №11 по улице Кирова, благоустроить территорию у поликлиники и решить с владельцем вопрос ремонта территории автозаправки, которая находится на въезде в посёлок. Кроме того, заместителю губернатора – министру здравоохранения Мурманской области Дмитрию Панычеву дано поручение проработать вопрос об увеличении количества выездов узких специалистов и аллергодесанта в Умбу.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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