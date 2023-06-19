Губернатор Андрей Чибис подвёл итоги работы делегации Мурманской области в рамках ПМЭФ — 2023

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис подвел итоги работы делегации Мурманской области в рамках Петербургского Международного экономического форума.

«Хочу начать с самого главного – регион будет газифицирован. Мы подписали соглашение с «Газпромом» и Алексеем Миллером. Я поздравляю всех с этим действительно историческим решением, команда регионального правительства упорно работала над этим и получила поддержку Президента России Владимира Путина, который назвал этот проект стратегически важным для всей страны», – подчеркнул глава региона.

Губернатор пояснил, что для котельных Мурманской области появляется возможность уйти от дорогого и неэкологичного мазута, которым сейчас отапливают города и посёлки.

«Наши предприятия уже заявили о создании новых производств и заводов, которые появятся благодаря газификации. По предварительной оценке, это даст свыше 20 тысяч новых рабочих мест и 400 млрд рублей инвестиций. Сейчас коллеги из «Газпрома» продолжают заниматься проектированием газопровода. После окончания всех расчетов станет известная конечная стоимость и четкие сроки реализации программы по газификации нашего региона», – отметил Андрей Чибис.

Кроме того, было подписано соглашение с «Газпром гелий сервис», направленное на развитие комплексной инфраструктуры производства, хранения, транспортировки и потребления сжиженного природного газа в Мурманской области, а также с «ТГК-1» – о перспективном переводе Апатитской ТЭЦ и источников теплоснабжения Мурманской ТЭЦ на потребление газа.

«Всё это – комплексные соглашения с компаниями «Газпрома» для реализации мероприятий, которые потребуются, чтобы Мурманская область перестала быть мазутозависимой и перешла на газ», – сказал Андрей Чибис.

Всего же в рамках ПМЭФ делегацией областного правительства во главе с губернатором было подписано порядка 20 соглашений, касающихся развития Кольского полуострова.

Глава региона обозначил ключевые из них. Так, сразу два литиевых месторождения будут осваиваться в Мурманской области, подписано соглашение с компаниями «Полярный литий» и «Арктический литий».

«Это позволит создать первое отечественное производство литийсодержащего сырья, которое сыграет важную роль в обеспечении стратегически необходимыми материалами передовые предприятия России, повлечет за собой строительство горно-обогатительного комбината и вклад в социальную инфраструктуру Ловозерского района. Можно сказать, что эти два литиевых месторождения – настоящая точка роста для района, региона и России», – подчеркнул губернатор.

Помимо этого, с компанией «ЛУКОЙЛ» заключено соглашение о социально-экономическом партнерстве до 2028 года. В документ вошли обязательства и по развитию производства для роста бюджета Мурманской области, и внимательное отношение со стороны предприятия к экологии региона, и трудоустройство студентов Кольского Заполярья. Правительство региона вместе с руководством компании начали обсуждать конкретные мероприятия в социальной сфере, которые «ЛУКОЙЛ» мог бы профинансировать.

«Также мы заключили соглашение с компанией «САФФАРМ», которая планирует создать на территории Мурманска инновационное фармацевтическое производство. Ее предприятия активно работают в Индии и производят, в том числе антибиотики, витамины и БАДы, которые затем экспортируют в Россию. Мы заинтересованы в строительстве и запуске этого важного в масштабах страны предприятия, инвестициях, создании новых рабочих мест», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что «Росатом» продолжит помогать в развитии города Полярные Зори.

«До конца года госкорпорация профинансирует 19 мероприятий. Среди них: благоустройство общественных и дворовых территорий, ремонт автомобильных дорог, создание центра олимпиадной подготовки «УникУм» и «Точки Роста», – сказал Андрей Чибис.

Также было подписано соглашение о развитии научного сообщества.

«Вместе с Белгородской, Архангельской областями и Ненецким автономным округом будем работать над развитием отечественной науки. Сегодня нам важно достичь подлинной технологической самодостаточности и укрепить суверенитет в системообразующих ведущих отраслях экономики. Эту задачу ставит перед нами Президент России Владимир Путин. И теперь наши научно-образовательные центры мирового уровня будут решать её сообща», – выразил уверенность губернатор.

Кроме того, с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» заключено соглашение о закупке 30 троллейбусов.

«Автопарк Мурманска будет обновлён уже наполовину благодаря нашей системной работе по закупке общественного транспорта и этому соглашению. Осенью ждём новую технику на улицах города. За последние два года закупили 180 автобусов и троллейбусов. И это обновило 77 % всего парка Мурманской области на регулируемых маршрутах. В ряде муниципалитетов он заменён полностью», – сказал глава региона.

Андрей Чибис также рассказал о соглашении с «Национальной Транспортной Компанией» о софинансировании целого ряда спортивных, культурных и благотворительных мероприятий почти на 115 млн рублей. Среди них: ремонт фасада гимназии №8, архитектурная подсветка домов, благоустройство и озеленение Мурманска, финансовая помощь ветеранским и инвалидным организациям, финансирование хоккейного клуба «Мурман», Праздника Севера.

«С «Почтой России» планируем организовать продажу лекарств прямо в отделениях. Это позволит повысить доступность лекарственного обеспечения граждан, особенно проживающих в отдаленных населенных пунктах», – отметил губернатор.

Ещё одно соглашение с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения касается развития кино- и телепроизводства на территории региона без вреда для экологии Арктики. Отдельный пункт соглашения – привлечение к съёмкам наших специалистов.

«По инициативе нашего Центра кинопроизводства и регионального Минкульта в рамках запуска программы «Зелёный экран» планируется сокращение количества, ввозимого в Арктическую зону технического оборудования, его замещении местными ресурсами и возведение временных кинематографических конструкций в природной среде. Но всё это – безопасно для нашей экологии. И мы станем первым регионом в России, который запускает такую программу», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в завершение губернатор поблагодарил команду регионального правительства, в особенности министерство развития Арктики и экономики, а также региональную корпорацию развития за подготовку и проработку соглашений, подчеркнув, необходимость приступать к их реализации.

Фото: https://gov-murman.ru