Сегодня в рамках оперативного совещания губернатор Андрей Чибис подвёл итоги VI Международного Арктического форума «Арктика — территория диалога». Глава региона отметил, что впервые за всю историю его проведения главной площадкой стал Мурманск.

«Это знаковое мероприятие не только для нашей области, Арктики, но и всей страны. Внимание других государств также было приковано к форуму. Город-герой Мурманск был признан «столицей русской Арктики». Именно с таких слов своё выступление на пленарном заседании начал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Несмотря на экстремальные погодные условия и рекордно короткие сроки подготовки, мы доказали, что Мурманск и наша область способны принимать мероприятия международного масштаба на самом высоком уровне», — сказал губернатор.

Глава региона поблагодарил за организацию работы правительство РФ и федеральные ведомства, региональные власти, фонд «Росконгресс», представителей бизнеса, волонтёров и, конечно, северян, чьё гостеприимство отмечали участники и гости форума.

Отдельную благодарность губернатор выразил сотрудникам правоохранительных органов, медикам, которые в эти дни обеспечивали безопасность жителей и гостей и работали в усиленном режиме.

Губернатор отметил, что это крайне важно, потому что форум резонансный, а тема безопасности – ключевая.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/