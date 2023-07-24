Губернатор Андрей Чибис подвёл итоги визита Президента России Владимира Путина в Мурманскую область

20 июля Мурманскую область посетил Президент РФ Владимир Путин. Итоги визита подвёл сегодня на оперативном совещании глава региона Андрей Чибис.

«В Мурманске под руководством Владимира Владимировича прошло совещание по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов. Мы гордимся, что на территории Мурманской области базируется Северный флот. Более 80% военнослужащих от всей его численности размещены на территории нашего региона, не считая другие подразделения. Поэтому внимание к населённым пунктам, где проживают военные и члены их семей, стало важнейшим приоритетом работы всей нашей команды. У нас расположены 27 населённых пунктов, включая пять ЗАТО с дислокацией военных, в которых проживает около 150 тысяч человек. В ряде населённых пунктов доля военнослужащих составляет 90%. Все они с доблестью выполняют свой воинский долг, защищая Родину, в том числе в рамках специальной военной операции», – отметил губернатор.

Андрей Чибис подчеркнул, что за прошедшие 4 года команда правительства сконцентрировала финансовые возможности национальных проектов и отдельных решений Президента России и федерального правительства по реновации ЗАТО, а также регионального плана «На Севере – жить» в развитие этих населенных пунктов.

«В общей сложности объём инвестиций составил почти 14 млрд рублей, треть из которых – средства федерального бюджета, а две третьих наши средства. Так, построены лицей №1 в Североморске, 6 детских садов, 8 амбулаторий и ФАПов с учётом 2023 года, также отремонтировано 529 квартир, 199 домов и дворы 445 домов. Кроме того, построено и реконструировано 10 спортивных объектов и 6 объектов культуры, благоустроено 26 общественных пространств, установлено более современных детских и спортивных комплексов, отремонтировано 105 километров дорог, капитально отремонтирована школа в Заозерске и завершается ремонт еще 3 школ в Североморске, снесено 25 пустующих объектов», – сказал глава региона.

Андрей Чибис отметил, что, понимая, состояние огромного количества объектов и критический износ инженерной инфраструктуры этих населённых пунктов, требовалось принятие системного решения о комплексном развитии жилья и инфраструктуры для военных и членов их семей.

«Общий объём затрат, необходимый для создания надлежащих условий для жизни и службы тех, кто обеспечивает нашу безопасность, – 283,5 млрд рублей. Это строительство новых домов и капремонт существующих; модернизация объектом коммунальной и энергетической инфраструктуры, строительство и капитальный ремонт социальных объектов, прежде всего здравоохранения и образования. А также приведение в порядок дорог, благоустройство дворовых и общественных территорий, снос пустующих и аварийных объектов. Считаем, что все эти задачи реалистично выполнить в ближайшие 10 лет», – отметил губернатор.

Андрей Чибис сообщил, что по итогам совещания Владимир Путин поддержал и поручил завершить согласование плана, согласовав все источники финансирования к 1 сентября.

«Кроме того, мы получили поддержку наших предложений. Правительству страны даны соответствующие поручения, в том числе разработать программу по развитию опорных городов и других населённых пунктов Арктики. Это те города и посёлки, которые имеют для страны стратегическое значение. Соответственно инвестиции в инфраструктуру этих населённых пунктов должны быть больше. С Президентом России мы подробно обсудили тему Мурманска, город безусловно является опорным», – сказал Андрей Чибис.

Кроме того, среди поручений – обеспечить ремонт в Североморске Центральной районной больницы, Дома офицеров Северного флота, стадиона ЦСКА и строительство спортивного комплекса; распространить льготную ипотеку под 2% годовых на Арктическую зону Российской Федерации.

«Выражаю огромную благодарность Президенту России, также благодарю за системную поддержку помощника президента Максима Станиславовича Орешкина, зампреда правительства Юрия Петровича Трутнева и Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Олеговича Чекункова», – сказал глава региона.

Также Президент России дал старт отправке на месторождение первой и уникальной линии по сжижению природного газа на основании гравитационного типа.

«Это воплощение силы и мощи нашей инженерной науки, опыта и навыков рабочих Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. И НОВАТЭК уже активно ведёт строительство второй технологической линии завода «Арктик СПГ 2». На объекте обсудили загрузку Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Владимир Владимирович обозначил, что если такие проекты будут реализовываться, то, через пять-шесть лет произойдет минимум удвоение возможностей перегрузки. Особенно с учётом того, у нас строится новый порт. Сегодня готовность порта «Лавна» составляет 68%. Он является якорным объектом Мурманского транспортного узла. Напомню, планируется, что первый груз по МТУ пойдет уже в конце этого года. Мурманский транспортный узел будет обеспечивать загрузку Севморпути, а Президент России не раз отмечал важность реализации проекта его комплексной модернизации», – сказал Андрей Чибис.

Кроме того, состоялась двусторонняя встреча между Владимиром Путиным и губернатором.

«В первую очередь я рассказал о мерах поддержки наших героев – бойцов СВО и их семей. Те предложения, которые утвердил Президент России по модернизации жилья, соцобъектов и коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах, где проживают военнослужащие, помогут еще активнее создавать более комфортные условия жизни для них. Также доложил о ходе работ по проектам, поручения по которым были даны Президентом на нашей прошлой встрече. Это решения, принятые по газификации Мурманской области, и реализация развития проекта Мурманского транспортного узла», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор поблагодарил команду правительства Мурманской области за работу и поручил немедленно приступить к исполнению перечисленных задач.

«С учётом тех решений, которые приняты Президентом России нам ещё активнее необходимо включиться в решение тех пунктов, которые были сегодня озвучены», – заключил глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru