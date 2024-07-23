Губернатор Андрей Чибис подвёл итоги визита в регион первого вице-премьера Дениса Мантурова

Вчерашнее оперативное совещание губернатор Андрей Чибис начал с подведения итогов визита в Мурманскую область первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова. Андрей Чибис подчеркнул, что поддержан ряд ключевых проектов для дальнейшего развития региона.

«В первую очередь, это производство в Мурманской области сырья для литий-ионных батарей. С учётом того, что добыча лития будет производиться на территории нашего региона, то мы крайне заинтересованы в полном цикле. И Денис Валентинович поддержал создание в Мончегорске производства активных катодных материалов для литий-ионных батарей. Реализация проекта имеет критически важное значение с точки зрения локализации на территории Российской Федерации всей технологической цепочки по созданию элементов питания для различных отраслей промышленности», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис также отметил, что проект в полной мере отвечает целям, обозначенным в Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» в части достижения национальной цели «Технологическое лидерство» по обеспечению технологической независимости и формирования рынков новых материалов.

Также губернатор сообщил, что Денис Мантуров поддержал предложения по модернизации предприятия «10 СРЗ».

«10-е СРЗ – старейший судоремонтный завод на северном побережье Кольского полуострова. По тем планам, которые отрабатываем с потенциальным инвестором, после модернизации завод сможет осуществлять не только судоремонт, но и судостроение. Для этого требуется обновление причальной стенки, строительство и ремонт цехов, расширение подходного канала. Будем добиваться всех необходимых решений для модернизации 10-го СРЗ. И мы заручились принципиальной поддержкой первого вице-премьера», – подчеркнул Андрей Чибис.

Ещё один важный блок совместной работы – высшее образование. Напомним, Денис Мантуров возглавляет наблюдательный совет вуза. «Денис Валентинович отметил, что продолжит оказывать поддержку и нашему университету. В том числе помогая привлекать федеральные средства на его развитие», – отметил губернатор.

Андрей Чибис сообщил, что за последние пять лет было направлено порядка 10 млрд рублей на развитие высшего образования в регионе. «Важнейший шаг – создание единого Мурманского арктического университета. Первая приемная кампания университета завершилась 100% набором абитуриентов. Кроме того, увеличено количество направлений подготовки. Если до объединения их было 179, то в 2024 году – 182. Количество обучающихся с момента объединения выросло на 700 человек. И составляет порядка 6,7 тысячи», – подчеркнул он.

В числе новых направлений подготовки в МАУ: «Информационные системы и технологии искусственного интеллекта», «Технологии виртуальной и дополненной реальности», «Эксплуатация судовых энергетических установок (специализация «Техническое обслуживание и ремонт судовых энергетических установок»).

Также за пять лет отремонтированы 12 объектов вуза, 52 аудитории и лаборатории, и 60% фонда в трех корпусах общежитий; запущено несколько научных лабораторий, в том числе логистики в Арктике, холодильного оборудования. Созданы новые институты: Медико-биологический институт, Институт интеллектуальных систем и цифровых технологий. Открыты новые образовательные программы под запросы индустриальных партнеров, в том числе, под развитие Северного морского пути и развитие беспилотной авиации в Арктике. При поддержке индустриальных партнеров открыли несколько лабораторных комплексов.

Партнёрами университета являются крупные федеральные компании, которые работают на нашей территории. Глава региона поблагодарил за участие и финансовую поддержку вуза компании «НОВАТЭК», «ФосАгро», «Норильский никель», «Роснефть», «Газпром нефть», группа компаний «Антей», «Объединенная судостроительная корпорация», «Мурманский морской торговый порт», «Атомфлот» и другие». Благодаря поддержке индустриальных партнеров в этом году работа по обновлению будет продолжена: идёт модернизация 17 пространств, в том числе столовых, компьютерных классов, лабораторий.

«Спасибо Денису Валентиновичу также за принципиальное решение, поручение выделить более 1 млрд рублей внебюджетных средств на создание Берегового учебного центра и модернизацию Центра морской конвенционной подготовки. Объекты имеют ключевое значение для подтверждения морского признания МАУ, их создание происходит при финансовой поддержке по итогам набсовета в сентябре прошлого года», – подчеркнул Андрей Чибис.

Андрей Чибис напомнил, что Мурманский арктический университет успешно защитил проект участия в программе «Приоритет 2030» благодаря пересмотру критериев программы, которые ранее обсуждались на рабочей группе Госсовета.

«Консолидированный бюджет проекта «Приоритет 2030» МАУ – почти 800 млн рублей. Участниками являются не только федеральное и региональное правительство, но и индустриальные партнеры – «Антей», «Акрон», порт «Лавна», – сообщил Андрей Чибис. Предусмотрена реализация трёх стратегических проектов: «Морские технологии в Арктике»; «Инновационные технологии в горном деле»; «Арктические биоресурсы и биотехнологии».

Губернатор подчеркнул, что следующие шаги по развитию вуза чётко спланированы. Во-первых, это участие вуза в программе по созданию кампусов мирового уровня.

«Это позволит трансформировать университет в научно-образовательный центр по приоритетным направлениям развития арктических территорий. И здесь также благодарю Дениса Валентиновича за поддержку. Это конкурсный отбор, и мы уже готовим заявку, а сам проект кампуса утвердили на прошлом набсовете», – сообщил Андрей Чибис.

Во-вторых, участие в конкурсе на создание инжинирингового центра по судоремонту. В-третьих, участие в конкурсе на создание передовой инженерной школы по горнопромышленному направлению.

«В пятницу на набсовете наш партнёр – компания «ФосАгро» – представила проект по модернизации филиала МАУ в Апатитах на общую сумму порядка 3 млрд рублей. Он направлен на ещё большее усиление процессов взаимодействия в ответ на те вызовы, которые стоят перед высшим инженерным образованием, горной промышленностью и арктическим регионом в целом», – сообщил губернатор. Так, в планах создать все условия и открыть следующие направления: маркшейдерское дело; строительство горных предприятий и подземных сооружений; строительство уникальных зданий и сооружений.

Губернатор отметил, что в рамках проекта ставится задача – в ближайшие три года открыть в филиале необходимые направления и специальности, увеличить количество бюджетных мест на очной форме обучения по этим приоритетным направлениям и обеспечить прирост численности студентов.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, для этого предусмотрено развитие учебной инфраструктуры и лабораторной базы, создание комплекса для отработки практических навыков в реальных подземных условиях и создание современного общежития. Уже в этом году университетом запланирована подача заявки на конкурс Программ развития передовой инженерной школы в партнёрстве с компанией «ФосАгро».

«Хочу ещё раз поблагодарить лично Дениса Валентиновича, всех его коллег, наших промышленных партнёров за активное и продуктивное внимание и участие в развитии высшего образования в Мурманской области. Очевидно, что цель, которую мы поставили – сделать МАУ лучшим университетом в Арктике – будет достигнута с учётом принимаемых мер и совместной работы», – подчеркнул губернатор в завершение.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/