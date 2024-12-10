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Мурманская область. Арктика (16+)10.12.24 10:00

Губернатор Андрей Чибис: помощь Приморскому району будет продолжена

Вчера в ходе оперативного совещания в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис подвёл итоги рабочего выезда в Приморский район Запорожской области. Подшефную территорию губернатор посетил в минувшие выходные.

«В Приморском районе мы восстанавливаем социально значимые объекты по поручению Президента России с мая 2023 года. За это время реализовано более 70 мероприятий в различных сферах – жилищно-коммунальное хозяйство, образование, культура, спорт, здравоохранение. Самая главная задача, которую мы решили, это наладка систем тепло- и водоснабжения», – рассказал губернатор.

Благодаря поддержке заполярных специалистов установлены новые водонапорные башни, отремонтированы сети, заменено насосное оборудование, запущены неработающие скважины, установлены новые котельные. Кроме того, доделан многоквартирный дом, отремонтировано здание для МФЦ, амбулатория, сделана кровля в Дворце культуры, открыты молодёжные пространства «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ», благоустраиваются дороги, общественные территории и спортивные объекты. В числе приоритетных – работы по ремонту образовательных учреждений.

«Эта работа будет продолжена. План на следующий год сбит, в течение недели его нужно докрутить, поправить нюансы и запустить в работу», – сказал Андрей Чибис, поручив работу первому вице-губернатору Оксане Демченко.

Также глава региона сообщил, что в ходе поездки передал 2000 подарков в детские сады и образовательные учреждения подшефного региона.

Подарки сформированы в зависимости от возраста детей. Так, в набор для дошкольников помимо кондитерских изделий входит мягкая игрушка с пледом, настольная игра, объёмные аппликации, растущий карандаш, для младших школьников – мягкая игрушка с пледом, настольная семейная игра, растущий карандаш и чехол для телефона, для старших школьников – беспроводные наушники, термостакан, флисовый снуд и брелок.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, подарки будут вручены детям на новогодних мероприятиях 15 и 17 декабря, которые организует творческая команда Мурманского областного дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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