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Мурманская область. Арктика (16+)29.10.23 14:00

Губернатор Андрей Чибис поприветствовал и наградил участников форума «Воспитатели России: дошкольное образование Заполярья»

27 октября губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в церемонии открытия всероссийского форума работников дошкольного образования «Воспитатели России: дошкольное образование Заполярья».

Мероприятие состоялось в Центре опережающей профессиональной подготовки Мурманской области.

Губернатор Андрей Чибис, обращаясь к участникам форума, отметил, что детский сад – это первая ступень социализации ребёнка. И очень важно, как его там встретят, какое будет к нему отношение, климат и среда – от этого зависит психологический настрой ребёнка на всю последующую жизнь.

«У нас случайных людей в детских садах нет. Там работают воодушевлённые, настоящие и любящие детей и свою работу педагоги. А задача правительства – делать так, чтобы детские сады преображались, чтобы внедрялись лучшие практики. За последние четыре года мы построили восемь детских садов в регионе, полностью решили проблему очередей, ввели программу «Арктическая школа». Важно, что те методики, которые работают у нас, являются примером для коллег на федеральном уровне», – сказал глава региона.

Напомним, в Мурманской области функционируют 222 дошкольные образовательные организации. С 2019 года в рамках реализации национального проекта «Демография» федерального проекта «Содействие занятости» и стратегического плана «На Севере – жить» в регионе введены в эксплуатацию 8 новых детских садов на 871 место. Новые учреждения оснащены современным интерактивным игровым оборудованием, материалами и пособиями для занятий.

Благодаря региональным мерам поддержки в начале 2023/2024 учебного года впервые приступили к работе 125 специалистов дошкольного образования.

С 2022 года в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить» в детских садах области реализуется проект «Арктическая школа». Уже преобразовано 45 пространств: обновлены группы для детей, кабинеты для развивающих занятий, музыкальные залы и территории для прогулок.

Форум работников дошкольного образования в Мурманской области проводится два дня – 26 по 27 октября. Участниками форума стали порядка 250 педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций Мурманской области и других регионов нашей страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Карелия, Ямало-Ненецкого автономного округа, Калининграда, Архангельска и Нижнего Новгорода.

В первый день форума участники побывали в пяти дошкольных образовательных организациях Мурманска. Профессиональному сообществу продемонстрировали эффективные практики дошкольного образования, провели мастер-классы и т.д.

«Детский сад – это целый мир. И если ребёнок, приходя сюда, получает заботу, добро, тепло и внимание, то конечно же он вырастет достойным гражданином своей страны. Ваш вклад в наших детей – бесценен. Тот опыт, который есть в детских садах Мурманской области, мы готовы транслировать по всей стране», – сказала по итогам депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета Государственной Думы по просвещению, руководитель всероссийской общественной организации «Воспитатели России» Лариса Тутова.

В ходе мероприятия глава региона вручил дошкольным работникам региона Благодарности и Благодарственные письма губернатора, а также памятные медали «85 лет Мурманской области».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также в рамках форума состоялось награждение победителей регионального этапа ежегодного всероссийского конкурса «Воспитатель года России» и регионального конкурса «Лучший детский сад Мурманской области – 2023».

ля справки:

Всероссийский форум в Мурманской области проводится в рамках нового проекта всероссийской общественной организации «Воспитатели России» «Просветительский марафон «В авангарде детства»: передача традиционных российских духовно-нравственных ценностей от поколения к поколению».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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