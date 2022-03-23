Губернатор Андрей чибис поприветствовал участников ежегодной профессиональной конференции «Горнорудная промышленность России и СНГ: строительство и модернизация»

Сегодня в Мурманске начала работу 2-я ежегодная профессиональная конференция «Горнорудная промышленность России и СНГ: строительство и модернизация». В течение трёх дней в её мероприятиях примут более 200 руководителей ключевых горнорудных предприятий России и СНГ, среди которых ГМК «Норильский никель», «Северсталь, «Золоторудная компания «ПАВЛИК», «МЕЧЕЛ», «Русская медная компания», «СУЭК», УК «Металлоинвест», УК «Мечел-Майнинг», УК «ПМХ» и другие.

Участников пленарной сессии, открывшей работу конференции, в видеообращении приветствовал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Я уверен, что сегодняшний разговор, особенно в условиях экономического давления на нашу страну, как никогда кстати. Убеждён, что профессионализм, опыт и креатив сегодняшних участников позволят найти новые решения, которые дадут толчок новому развитию наших предприятий даже в условиях санкционных ограничений. Тем более что на территории Мурманской области созданы уникальные налоговые преференции для развития всех отраслей промышленности», – отметил глава региона.

Андрей Чибис пожелал участникам конференции успехов, новых решений, позитива и развития.

2-я ежегодная профессиональная конференция «Горнорудная промышленность России и СНГ: строительство и модернизация» посвящена обсуждению опыта ключевых компаний горнорудной индустрии, крупнейших инвестиционных проектов строительства и модернизации ГОКов, освоения новых месторождений, а также возможностей повышения эффективности действующих предприятий горнорудной отрасли. Участие в ней принимают инвесторы и инициаторы инвестиционных проектов, технические директора, представители органов власти и регуляторных органов, ведущие технологические компании индустрии. Среди спикеров и участников сессий, круглых столов и дискуссий – директор горного дивизиона УК «Металлоинвест» Ринат Исмагилов, министр ресурсов и экологии Магаданской области Олег Косолапов, руководитель департамента угольной промышленности АЦ ТЭК Максим Чурсин, управляющий директор Лебединского ГОКа Александр Токаренко, генеральный директор Аркминерал Андрей Тренин, управляющий директор Первой Горнорудной компании Игорь Семенов, начальник отдела департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга России Иван Трощенков и другие.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова, принимающая участие в работе конференции, назвала ее важной площадкой для взаимодействия и обмена опытом и выразила уверенность в положительном практическом эффекте от масштабного мероприятия - в том числе в сфере импортозамещения.

Фото: https://gtrkkursk.ru/news/11466-kurske-nachalsya-forum-gornorudnoy-promyshlennosti-rossii-sng