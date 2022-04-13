Губернатор Андрей Чибис попросил дополнительные федеральные средства на строительство школ в Мурманской области в связи с удорожанием стройматериалов

12 апреля в Москве состоялась рабочая встреча заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой и губернатора Мурманской области Андрей Чибиса. Одним из главных вопросов стало строительство новых школ в регионе.

Как подчеркнул губернатор, в связи со значительным удорожанием строительных материалов региону принципиально важна дополнительная финансовая поддержка из федерального бюджета. В первую очередь, речь идет о строительстве двух школ в Мурманске и дополнительного корпуса для школы в Печенге.

«В совокупности это даст более 1,5 тысячи новых мест для наших школьников. И мы будем биться за реализацию в сроки, несмотря на все удорожания стройматериалов», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Мурманске идёт процесс подготовки к строительству двух общеобразовательных школ на 800 и 500 учебных мест в переулке Казарменном и на улице Советской соответственно. В Печенге планируется начать строительство нового корпуса на 250 мест для учеников начальных классов средней школы №5.

Фото: https://gov-murman.ru