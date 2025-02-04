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Мурманская область. Арктика (16+)04.02.25 11:00

Губернатор Андрей Чибис попросил северян отнестись с пониманием к работе коммунальных служб и спокойно реагировать на временные неудобства, связанные с вывозом снежных куч

Вчера в рамках оперативного совещания в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис обратил внимание коммунальных служб и руководителей муниципалитетов на вывоз снега во дворах и своевременную расчистку тротуаров. Глава региона поручил руководителям муниципалитетов усилить контроль за работой подрядных организаций, своевременным принятием ими мер реагирования на изменение погодных условий, а также планированием работ по содержанию дорог на основе прогноза погоды.

«Коллеги, механизированная уборка должна быть эффективней. Понятно, что много снега, температурные перепады, из-за погодных условий мы вводили режим повышенной готовности. Вижу, что многое делается в части уборки снега, в первую очередь ведётся расчистка дорожной сети, и с этой задачей справляются. Погода нас тренирует, но прошу всех работать в режиме постоянного поиска решений, чтобы те действия, которые предпринимаются, соответствовали погодным условиям», – сказал Андрей Чибис.

За прошедшую неделю для уборки улично-дорожной сети в муниципалитетах региона привлечено 341 единица техники и 498 дорожных рабочих, для уборки придомовых территорий – 166 единиц техники, более двух тысяч дворников.

Всего в области за указанный период вывезено почти 123 тысячи кубических метров снега, очищено 960 муниципальных лестниц и 1690 кровель, 2259 подъездов к контейнерным площадкам, использовано три тысячи кубических метров противогололёдных материалов.

Глава Мурманска Юрий Сердечкин подчеркнул, что в областном центре третий месяц подряд выпадают осадки с двукратным превышением нормы.

«Для того, чтобы увеличить объёмы снеговывоза, было принято решение привлечь к имеющейся техники Управления дорожного хозяйства 30 дополнительных самосвалов, которые были арендованы у коммерческих организаций. Сейчас улично-дорожная сеть находится в удовлетворительном состоянии. На особом контроле сейчас тротуары, потому что температурные качели, переходы через ноль, которые фиксировались несколько дней назад, привели к формированию гололедицы. Также особое внимание уделяется расчистке межквартальных проездов и взаимодействию с УК в части дворовых территорий. По вывозу ТКО в целом ситуация улучшилась, мы фиксируем скорее единичные случаи и каждый из них отрабатывается в ручном режиме с региональным оператором и УК», – рассказал Юрий Сердечкин.

В Североморске к уборке на дорогах и во дворах привлекаются комбинированные дорожные машины, трактора со щетками, трактора с ковшами, грейдеры.

«Состояние дворов и качество работы управляющий компаний регулярно проверяют представители муниципального контроля. В случае выявления нарушений управляющим компаниям направляются требования. Также на особом контроле муниципалитета расчистка трапов. На данный момент лестницы в нормативном состоянии. Массовых обращений жителей не зафиксировано. Уборка и посыпка трапов ведётся по мере необходимости», – рассказал глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков.

В Кировске за минувшую неделю управляющие организации расчистили более 30 дворов.

«Городская техника работает в круглосуточном режиме, это позволяет содержать дорожно-транспортную сеть в удовлетворительном состоянии. На 100% расчищены объекты улично-дорожной сети, межквартальные проезды, дворовые территории и социальные объекты, обеспечена антигололёдная обработка. Точечные замечания, которые поступают от граждан, отрабатываются в оперативном режиме», – подчеркнул глава администрации Юрий Кузин.

В Апатитах с 27 января по 2 февраля с улично-дорожной сети города вывезено более шести тысяч кубических метров снега, с придомовых территорий – более двух тысяч.

«От снежных навесов и наледи очищено 125 крыш, на придомовых территориях постоянно работают 136 дворников, шесть погрузчиков и шесть самосвалов. Улично-дорожная сеть содержится в штатном режиме: постоянно в работе 12 единиц техники и 26 человек», – доложил глава города Апатиты Николай Бова.

В Кандалакшском районе уборка улично-дорожной сети и придомовых территорий от снега и наледи, вывоз снега и подсыпка противогололёдными материалами, расчистка кровель от снега и сосулек также проводится регулярно.

«В период повышенной готовности активно использовалась техника, в том числе, приобретённая при поддержке правительства Мурманской области. Работа продолжается. Мы постоянно осуществляем контроль и ведём ежедневный мониторинг обращений граждан. Все замечания оперативно передаются в работу», – рассказал глава Кандалакшского района Александр Самарин.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, губернатор Андрей Чибис обратился к северянам с просьбой отнестись с пониманием к работе коммунальных служб и спокойно реагировать на временные неудобства, связанные с вывозом снежных куч, а также поблагодарил волонтёров и других неравнодушных жителей, которые расчищают от снега детские площадки.

Комментарии

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