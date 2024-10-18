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Мурманская область. Арктика (16+)18.10.24 10:15

Губернатор Андрей Чибис поручил детально проработать варианты стандарта «Арктической медицины» в ходе заседания экспертного совета комиссии Госсовета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика»

Вчера в Москве под председательством губернатора Андрея Чибиса состоялось заседание экспертного совета комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Северный морской путь и Арктика», рабочих групп «Арктическая медицина» и «Инфраструктура для жизни». В ходе заседания председатель комиссии, губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил коллегам совместно с Минздравом РФ и ФМБА России детально проработать варианты стандарта «Арктической медицины» с учётом положительного опыта регионов Арктической зоны РФ.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что стандарт «Арктической медицины» должен включать прикладные пункты, успешно зарекомендовавшие себя в регионах АЗРФ. Ключевое внимание необходимо уделить профилактике.

«Субъектам необходимо посмотреть свои лучшие практики, продискутировать с научным сообществом и выйти на набор стандарта «Арктической медицины». В первую очередь необходимо проработать меры профилактики. Кроме того, в рамках профосмотров, в зависимости от специфики территорий и анализа количества заболеваний предусмотреть более расширенный комплекс мероприятий, направленный на выявление факторов риска онкологических заболеваний на ранних стадиях. Ещё один вопрос, который предлагаю детально проанализировать – оказание медицинской помощи с учётом логистики, отдалёнки», – сказал Андрей Чибис.

С докладом о формировании наиболее эффективной работающей модели здравоохранении в Арктике – стандарта Арктической медицины выступила депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, заслуженный врач Российской Федерации Татьяна Кусайко.

«На первом заседании рабочей группы, которое состоялось 8 октября, были определены приоритетные направления. Предлагается рассмотреть возможность создания центров профилактики и оценки рисков нарушения репродуктивного здоровья подростков на базе детского амбулаторно-поликлинического звена, внести изменения в санитарно-эпидемиологические требования к организации питания дошкольных и общеобразовательных учреждений для решения проблемы дефицита витаминов и микроэлементов. Кроме того, для решения кадрового вопроса предлагается расширить существующие программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» с целью увеличения их привлекательности путём увеличения финансирования на районный коэффициент», – сказала Татьяна Кусайко.

Сенатор Российской Федерации от Мурманской области Елена Дягилева отметила, что повышение качества жизни северян, как и развитие Арктики в целом, напрямую зависит от постановки чётких задач и формирования единого подхода.

«В разработке стратегии, о которой сегодня говорил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, нужно не просто анализировать потребности, но и разнопланово мыслить: от трансформации успешных практик СССР до внедрения новых технологий. Мурманская область имеет опыт как исполнения федеральных программ, так и собственных инициатив для быстрого решения сложных задач. Яркие примеры – проект «Витаминизация» и выплаты беременным женщинам, значительно упростившие посещение областных медицинских учреждений. Сейчас в регионе реализуются мероприятия по программе реновации ЗАТО, проекты «Свой дом в Арктике» и «Арктическая школа». Все они показали результативность и могут быть маштабированы на все субъекты Арктики», – сказала Елена Дягилева.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, по поручению губернатора Андрея Чибиса члены рабочей группы «Арктическая медицина» уже в ближайшее время должны представить набор готовых решений для формирования стандарта.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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