Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в рамках оперативного совещания губернатор Андрей Чибис поручил главам администраций усилить работу по уборке муниципалитетов после зимнего периода.

«Мобилизуйте все необходимые ресурсы, силы, чтобы сейчас убрать города от пыли и мусора. В силу погодных условий мы не могли выйти на субботник, но вот вчера был, например, прекрасный день, выходной. Машин, как правило, в такой день на дорогах нет. Можно убирать сколько хочешь. Вчера я, объехав Мурманск, не увидел ни одной единицы техники. Так не годится. Не затягивайте с этим вопросом», – сказал губернатор.

Руководители муниципалитетов доложили о подготовке муниципалитетов к летнему периоду.

Глава города Мурманска Юрий Сердечкин сообщил, что в данный момент уборка улично-дорожной сети города идёт круглосуточно в две смены, вся техника к этой работе готова.

«Мы активизируем нашу деятельность. К работе привлечены пять вакуумных машин и два подметально-уборочных прицепа «Бродвей», которые позволяют достаточно оперативно убрать то, что осталось после зимнего содержания города. До конца мая столица Кольского Заполярья будет приведена в надлежащее состояние», — подчеркнул глава города Мурманска.

Также о ситуации доложил глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.

«После затянувшейся зимы оперативно приступаем к уборке города и поселков. Вопрос на особом контроле. На минувших выходных, на объектах улично-дорожной сети уже были задействованы помывочно-поливальные машины. С сегодняшнего дня к уборке дорог будет привлекаться техника для уборки песка», – сказал глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.

Кроме того, на этой неделе в муниципалитете планируется проведение общегородских субботников, которые ранее пришлось отменить в связи с погодными условиями. Особое внимание – общественным пространствам, территориям вокруг контейнерных площадок, палисадникам во дворах жилых домов, где скопилось много мусора после таяния снега.

Глава администрации Кировска Юрий Кузин отметил, что погодные условия на территории муниципалитета пока не позволяют в полном объёме производить уборочные мероприятия.

«Где происходят оттаивания, идет интенсивная уборка смета, по 6-7 тысяч кубов в неделю вывозим снег, проводим ямочные ремонты, по придомовым территориям ведём постоянный контроль», – сказал Юрий Кузин.

О мероприятиях на территории Кандалакшского округа доложил глава администрации Александр Самарин.

Так, за отчётный период на уборке улично-дорожной сети были задействованы 49 работников и 21 единица техники. На придомовых территориях работы проводились силами 148 человек с подключением 2-х единиц техники.

«Основные мероприятия касались очистки дорог и тротуаров от песка, сбора мусора на общественных территориях, уборки придомовых участков. С 25 апреля по 8 мая в организациях и учреждениях проводились субботники. В порядок были приведены улицы и прилегающие территории социально значимых организаций, торговых точек. Большое внимание также уделялось наведению порядка на мемориалах. В результате уборки собрано порядка 1400 мешков мусора. А к субботникам подключились более 600 человек. Отмечу, что в данное время на территории Кандалакшского округа проходит двухмесячник по благоустройству и санитарной очистке. Он продлится до 27 июня. Работа по приведению территорий поселений в нормативное состояние будет продолжена», – подчеркнул Александр Самарин.

Глава ЗАТО Александровск Ильяс Мазитов отметил, что на территории муниципалитета ещё продолжается зимняя уборочная кампания. К уборке улично-дорожной сети привлечены 28 единиц техники и 108 человек. Так как активное таяние началось только вчера, уборка смета будет осуществлена после вывоза снега. Вся техника к весенней уборочной кампании готова.

«Ещё раз обращаю внимание, к 1 июня должна быть завершена вся уборка населённых пунктов», – заключил Андрей Чибис.

Как напоминает региональное Министерство информационной политики, мероприятия по уборке территорий проходят, в том числе в рамках Всероссийского субботника по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Сейчас в семи муниципалитетах Мурманской области продолжается онлайн-голосование за выбор территорий для благоустройства.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29942&page=1