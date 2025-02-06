Губернатор Андрей Чибис поручил главе Мурманска Юрию Сердечкину лично заняться мобилизацией уборки снега

Юрий Сердечкин сообщил, что за последние три месяца Мурманск уже получил шесть месячных норм снега. Глава также отметил, что большое количество управляющих организаций не справляются с очищением дворов надлежащим образом.

Губернатор Андрей Чибис вчера провел рабочую встречу с главой Мурманска Юрием Сердечкиным по теме уборки территории муниципалитета. Накануне Андрей Чибис и Юрий Сердечкин совместно осмотрели ряд улиц, дорог, тротуаров и дворов столицы региона, кроме того, качество уборки проверил «Губернаторский контроль».

«По моему поручению город объехал «Губернаторский контроль». Результат говорит о том, что есть большое количество тротуаров и дворов, которые находятся в ненадлежащем состоянии. Об этом говорят и люди. Ваша задача – самым внимательным образом сейчас в режиме штабного управления мобилизовать эту работу. Надо искать дополнительные решения, технику, людей, чтобы привести в порядок тротуары и дворы», – отметил губернатор.

Юрий Сердечкин сообщил, что за последние три месяца Мурманск уже получил шесть месячных норм снега. Глава также отметил, что большое количество управляющих организаций не справляются с очищением дворов надлежащим образом.

«Количество снега действительно очень большое. По дворам ситуацию в штабном режиме с управляющими компаниями обсудим, чем мы можем помочь с точки зрения вывоза, какие ресурсы привлечь», – прокомментировал Юрий Сердечкин.

Андрей Чибис обратил внимание на дворы, междворовые проезды, а также необходимость оперативного вывоза убранного снега.

«Пешеходные связи, дворы – это важнейшие, чувствительные темы для комфорта наших жителей. Туда, где по ряду причин не справляются управляющие организации, нужно с городской техникой заходить и жёстко это администрировать. Плотно этим займитесь с привлечением всех необходимых структур. Необходимо в штабном режиме мобилизовать работу и решить имеющиеся вопросы. Техники и ресурсов по городу должно быть больше. Очевидно, что вечернее время, когда уже основные потоки проехали, позволяет нам более динамично этим заниматься.

Рассчитываю, что вы справитесь с задачей. Прошу лично этим заняться», – подчеркнул глава региона.

Фото: https://vk.com/video611314210_456239565