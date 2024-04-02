Губернатор Андрей Чибис поручил главе Печенгского муниципального округа Андрею Кузнецову оказывать всю необходимую помощь семьям военнослужащих

Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с главой Печенгского муниципального округа Андреем Кузнецовым. Глава региона отметил, что несмотря на сложности, с которыми сталкиваются небольшие муниципальные образования, совершенно очевидно, что команда Печенгского округа справляется с работой.

«Прошу вас с особым трепетом относиться к семьям военнослужащих. Правительство Мурманской области, безусловно, продолжит оказывать им всю необходимую помощь, но очень важно, чтобы на муниципальном уровне тщательно следили, чтобы у семей ребят, находящихся на передовой, всё было в порядке», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Андрей Кузнецов обрисовал главе региона круг задач, которые необходимо решить в муниципальном образовании. Сообщил, что в разгар снегопадов в округе осуществляется усиленная уборка снега. Также в муниципальном образовании разработан план по устранению недочётов в жилищно-коммунальном хозяйстве.

«В текущем году муниципалитет продолжит реализацию мероприятий в рамках национальных проектов, намечена большая работа. Сегодня на оперативном совещании вы обозначили проблемные вопросы в муниципалитете, на которые нужно сделать упор, обсудили пути решения. Для меня как руководителя муниципалитета важен каждый населённый пункт, каждая семья и каждый житель», – отметил Андрей Кузнецов.

Фото: https://gov-murman.ru