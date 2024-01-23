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Мурманская область. Арктика (16+)23.01.24 11:00

Губернатор Андрей Чибис поручил оплачивать аттестацию студентам-сварщикам из регионального бюджета

Вчера на оперативном совещании в региональном правительстве, в преддверии Дня студента, обсудили введение новых мер поддержки для студентов-выпускников, которые получат диплом по профессии «Сварщик».

«Сегодня профессия «Сварщик» очень востребована, но, чтобы перейти на более высокий уровень, ребята должны пройти платную аттестацию в НАКС или других аккредитованных компаниях. Сейчас стоимость аттестации 1 выпускника составляет в среднем 22 тысячи рублей. Не каждый студент колледжа или его семья может осилить эту сумму, что, безусловно, является стоп-фактором при оперативном трудоустройстве», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Также глава региона подчеркнул, что расходы на аттестацию будущих специалистов, востребованных в Мурманской области, целесообразно возложить на региональный бюджет:

«В связи с тем, что сварочное дело востребовано в нашем регионе, считаю целесообразным возложить расходы на региональный бюджет. А саму аттестацию провести с апреля по июнь, чтобы ребята смогли сразу после окончания учебы начать работу на предприятиях. В этом году по данному направлению ожидается выпуск 120 человек, которые должны пройти аттестацию за счёт нашего бюджета».

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, губернатор Андрей Чибис поручил проработать механизм внедрения новой меры поддержки Министерству образования и науки Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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