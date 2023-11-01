В рамках выездного заседания правительства Мурманской области губернатор Андрей Чибис поручил подготовить и рассмотреть концепцию развития мемориального комплекса в Долине Славы в связи с предстоящим празднованием 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Концепция предусматривает создание единого ландшафтно-архитектурного облика территорий мемориального комплекса, а также комфортной и безопасной среды. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено 100 млн рублей.

Председатель Мурманской областной Думы Серей Дубовой предложил провести встречу с заполярными поисковиками, чтобы и они высказали своё мнение о развитии мемориального комплекса.

Губернатор Андрей Чибис поддержал эту инициативу и дал поручение провести встречу с активистами регионального поискового движения в рамках организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-летия разгрома фашистов в Заполярье.

«Долина Славы – место, священное для каждого северянина. Необходимо обязательно выслушать мнение тех, кто давно занимается поисковой работой, увековечивает память героев Великой Отечественной войны, погибших в Заполярье», - подчеркнул глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru