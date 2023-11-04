Губернатор Андрей Чибис поручил принять дополнительные меры безопасности в День народного единства

Вчера губернатор Андрей Чибис провёл внеочередное заседание Антитеррористической комиссии Мурманской области. Открывая заседание, глава региона подчеркнул, что подготовка к столь значимому государственному и народному празднику – одно из важнейших мероприятий, находящееся на контроле регионального правительства.

«Наша задача – принять дополнительные меры обеспечения безопасности на территории региона. В Мурманской области антитеррористическая обстановка спокойная, – за это я хочу сказать спасибо всем коллегам из правоохранительных органов, региональных и муниципальных органов власти. Но мы должны понимать, что с учётом возможных провокаций необходимо усилить бдительность, мониторинг ситуации и обеспечить моментальную реакцию в том случае, если кто-то попытается «раскачать» негативные события», – отметил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики Мурманской области, на заседании обсудили дополнительные меры и мероприятия по обеспечению охраны общественного порядка, которые запланированы в рамках проведения Дня народного единства в Мурманской области.

В заседании приняли участие представители правоохранительных органов, органов государственной власти, исполнительных органов Мурманской области, органов местного самоуправления.

Фото: https://gov-murman.ru