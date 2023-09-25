Губернатор Андрей Чибис поручил проработать комплекс мер для сокращения количества ДТП в регионе

Губернатор Андрей Чибис в конце прошлой недели провёл заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Участники обсудили состояние дорожно-транспортной аварийности и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Мурманской области, а также о принимаемых мерах по профилактике дорожно-транспортных происшествий.

«В сентябре, к сожалению, произошло несколько резонансных ДТП с большим количеством жертв. Хочу обратить внимание, что, мы анализируем все ситуации вместе с ГИБДД. И подавляющее большинство с серьезными последствиями, к сожалению, связано с нарушением водителями правил должного движения. И вы видите, к каким трагедиям это приводит», – подчеркнул губернатор.

Глава региона сообщил, что за 8 месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года количество дорожно-транспортных происшествий снизилось, в том числе и количество погибших. Он также отметил, что более 60% ДТП зарегистрировано на федеральной автодороге Р-21 «Кола», но ни одно из резонансных не случилось в местах концентрации аварий, которые ранее были выявлены.

«Набор мероприятий, которые ранее были утверждены и по федеральной трассе, и по дорогам регионального значения, выполняются в соответствии с графиком и сроками. С учетом принятых ранее решений, спасибо за это коллегам, были предприняты все обговоренные нами меры повышения безопасности на ранее выявленных опасных участках. Нужно внимательно посмотреть на те места, где сейчас это случилось и понять, какие необходимы дополнительные решения, мероприятия», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, глава региона подчеркнул, что важно радикально усилить профилактику вождения в нетрезвом состоянии, увеличить количество нарядов ДПС на дорогах, а также скорректировать скоростной режим с учетом погодных условий.

«Рейды проводятся, но их кратность, внезапность по муниципалитетам нужно увеличить, подход поменять. Важно также количество нарядов ДПС на дорогах с точки зрения воспитательного, профилактического характера. Давайте искать решение. Патрулирование, оперативное привлечение к ответственности нарушителей, это очень важно. Ситуация в данных погодных условиях очевидно требует скорректировать скоростной режим на дорогах. И дополнительные технические средства по разделению опасных участков и полос. И продолжить работу по автоматической фото- и видеофиксации нарушений. Количество ДТП должно и может быть кратно уменьшено, и это, в том числе, зона ответственности ГАИ и муниципалитетов», – подчеркнул Андрей Чибис.

«В сентябре произошел ряд дорожно-транспортных происшествий с особо тяжкими последствиями. Страшная трагедия. И произошли они, к сожалению, из-за грубейших нарушений правил дорожного движения водителями. В этой связи обращаюсь к водителям, пассажирам, чтобы неукоснительно соблюдали правила. Водителям безусловно нельзя выполнять необдуманные маневры, двигаться с превышением скорости. Пассажиров убедительно прошу всегда использовать средства пассивной безопасности – это ремни. Пристегивать детей, использовать кресла, удерживающие устройства», – прокомментировал по итогам заседания начальник Управления Госавтоинспекции Мурманской области полковник полиции Алексей Тарунин.

Фото: https://vk.com/arctictv51?z=photo-4185250_457303577%2Fwall-4185250_179957