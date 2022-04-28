Губернатор Андрей Чибис поручил проверить меры безопасности в образовательных учреждениях Мурманской области

Вчера глава региона Андрей Чибис провел координационное совещание по обеспечению правопорядка на территории Мурманской области. В связи с трагическими событиями в Ульяновске губернатор поручил провести дополнительную проверку всех образовательных учреждений. Андрей Чибис отметил, что учебным заведениям всегда было уделено особое внимание.

«Прошу муниципалитеты вместе с правоохранительными органами еще раз провести внеплановую проверку по тому, как соблюдаются меры безопасности в образовательных учреждениях с точки зрения защиты от террористов и преступников», – подчеркнул губернатор.

Также Андрей Чибис поручил оперативно проверить функционирование систем безопасности.

Как сообщил губернатор, на данный момент 99,8% образовательных организаций региона оборудованы системами видеонаблюдения, 96% – тревожными кнопками, 82% имеют физическую защиту

«Важно понимать и проверять, как функционируют системы безопасности. Прошу эту работу провести до конца недели по всем муниципалитетам и во всех образовательных организациях. Периодичность и регулярность таких проверок позволит снизить риски противоправных деяний и ужасных преступлений», – заключил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по итогам проверок будут приниматься решения об усилении мер безопасности в образовательных учреждениях региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/