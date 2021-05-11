Губернатор Андрей Чибис поручил провести масштабную замену старых окон в школах Мурманской области

По поручению губернатора Андрея Чибиса в образовательных учреждениях муниципалитетов Мурманской области запустят масштабную программу по замене устаревших оконных блоков. На существующую проблему указали рабочие коллективы на встречах с кандидатами на праймериз от партии «Единая Россия», которые, в свою очередь, передали главе региона пожелания и замечания людей. Кроме того, в ряде школ необходимо отремонтировать протекающие кровли и спортивные залы.

«Хочу обратить особое внимание на сферу образования, прежде всего в городе Мурманске. Среди вопиющих проблем, обозначенных коллегами, – то, что, несмотря на финансирование, которое ежегодно выделяется муниципалитетам из областного бюджета, до сих пор не решен вопрос по замене старых окон, где-то протекают кровли. При этом большую сумму получает областной центр. Учиться в таких условиях недопустимо, коллеги. Важно, чтобы дети имели возможность получать качественное образование и чувствовали себя комфортно», – отметил Андрей Чибис, открывая оперативное совещание в правительстве Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона поручил профильному вице-губернатору Елене Дягилевой и министру образования и науки региона Ольге Дзюбе до 1 июня сформировать потребность в ресурсах.

Кроме того, Андрей Чибис напомнил, что в этом году школы Заполярья смогут претендовать на получение финансовой поддержки на преобразование школьных пространств. По программе «Arctic schools» всего предусмотрено 60 грантов до 5 млн рублей на обновление спортзалов, столовых, общественных территорий и учебных кабинетов.

«Здорово, что школы активно вовлечены в подготовку проектов. Необходимо все предложения внимательно рассмотреть, принять решения, чтобы в течение летнего периода победители смогли получить гранты и реализовать идеи», – сказал губернатор.