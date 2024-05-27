Губернатор Андрей Чибис поручил провести опрос граждан старшего поколения о дополнительных мероприятиях для активной жизни

Сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве Мурманской области обсудили тему социальной защиты пожилых граждан. Глава региона Андрей Чибис поручил провести опрос граждан старшего поколения о дополнительных мероприятиях для их активной жизни.

«Забота о старшем поколении для нас принципиально важна. Очень важно обратиться к старшему поколению, которые многие годы отдавали свои силы на развитие Мурманской области, и спросить именно у них – что дополнительно нужно сделать, чтобы людям старшего поколения жилось комфортнее», – сказал Андрей Чибис и поручил профильному министерству провести данный опрос в течение месяца.

В Мурманской области проживают более 140 тысяч человек, которые старше трудоспособного возраста.

«Из них более 122 тысяч (87%) получают социальную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг и порядка 28 тысяч человек получают региональные дополнительные выплаты, связанные с учётом жизненной ситуации», – сказал глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, также губернатор отметил, что ежегодно единовременные выплаты к памятным датам получают более 20 тысяч человек, социальное обслуживание в различных формах – более 13 тысяч человек, а различные социальные услуги – свыше 9 тысяч северян.

Подробнее о социальной поддержке граждан рассказал министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.