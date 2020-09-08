Губернатор Андрей Чибис поручил провести проверку качества организации школьного питания в Мурманске

Ученикам младших классов в школах Мурманска вернут право выбора бесплатного горячего питания – завтрак или обед. Обеспечить эту возможность в каждом образовательном учреждении областного центра поручил губернатор Андрей Чибис по итогам совещания с муниципалитетами.

«С 1 сентября помимо двухразового питания обучающихся льготных категорий с первого по одиннадцатый классы, бесплатным одноразовым горячим питанием обеспечиваются все ученики начальной школы, – напомнил губернатор. – Соответственно, комитеты, отделы образований муниципалитетов должны осуществлять постоянный и строгий контроль за тем, как и чем питаются школьники. Важно также отслеживать, чтобы у детей и их родителей соблюдалось право выбора: получать в школе завтрак или обед».

По информации регионального министерства образования и науки, у всех общеобразовательных организаций Мурманской области возможности для организации горячего питания есть. В то же время, по данным специалистов, не во всех муниципалитетах налажен процесс питания школьников.

Как отметил губернатор, на организацию питания школьников из областного бюджета в 2020 году предоставлены денежные средства в объеме 581,9 млн рублей. За счёт поддержки из регионального бюджета с 1 сентября должно быть обеспечено питанием 47,1 тысячи человек, из которых 22,2 тысячи человек – льготные категории обучающихся, обеспечиваемые двухразовым горячим питанием.

«Главы муниципальных образований должны обратить внимание на организацию питания в школах и взять под личный контроль этот вопрос», – заключил губернатор.

Особое внимание в ходе совещания губернатор обратил на качество организации школьного питания в Мурманске. И поручил комитету государственного и финансового контроля провести проверку расходования средств на эти цели в областном центре.

Напомним, в школах Мурманска до 14 сентября проводится онлайн анкетирование по вопросу качества предоставления питания.

Кроме того, работает горячая линия WhatsАpp (+7 952 293 2497), куда можно направить свои предложения или идеи об организации питания.