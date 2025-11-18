Губернатор Андрей Чибис поручил провести проверку по обращениям воспитателей о снижении зарплат и разработать механизм обратной связи

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в режиме ВКС губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании поручил провести проверку по обращениям воспитателей о снижении заработных плат после объединения учреждений дошкольного образования и разработать механизм получения обратной связи.

Напомним, на прошлой неделе в рамках рабочей поездки в Мончегорск губернатор посетил детский сад №30, где пообщался с сотрудниками учреждения и родителями воспитанников. Глава региона отметил, что любая реорганизация – непростой и чувствительный процесс, но ни дети, ни сотрудники не должны терять в качестве услуг и условиях оплаты труда.

«Прошу моего первого заместителя Оксану Демченко разобраться в данной ситуации, совместно с отраслевым министерством и «Губернаторским контролем» провести детальную проверку в детском саду Мончегорска и в других учреждениях образования. Важно внимательно следить, чтобы оплата труда была справедливой, коллеги! Если человек не стал меньше работать, то он точно не может получать меньше. Я прошу самым внимательным образом с этими вопросами разбираться», – подчеркнул глава региона.

Он также напомнил, что 100% сэкономленных средств при объединении учреждений остаются в системе и направляются на поддержание комфортных условий для детей: обновление инвентаря и игрушек, текущие ремонты, развитие материально-технической базы. Глав муниципалитетов Мурманской области Андрей Чибис призвал активизировать диалог с трудовыми коллективами и родителями при принятии сложных решений и лично контролировать исполнение.

«Очевидно совершенно, что нужен отдельный канал коммуникации, чтобы в режиме онлайн люди могли сигнализировать по вопросам заработной платы в том или ином учреждении. В течение недели прошу создать такой механизм обратной связи», – подчеркнул Андрей Чибис.