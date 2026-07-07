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Мурманская область. Арктика (16+)07.07.26 11:00

Губернатор Андрей Чибис поручил расширить перечень исследований, включенных в «Сертификат молодожёнов»

Мурманская область продолжает планомерную работу по совершенствованию демографической политики в рамках народной программы «На Севере – жить!». Эта тема вчера стала одной из главных на оперативном совещании. Губернатор Андрей Чибис сообщил, что разработана и принята корпоративная демографическая политика Мурманской области.

«Мы системно работаем над темой демографии, в том числе в сотрудничестве с предприятиями. Не так давно было заседание правительства, где договорились, что будет принята региональная корпоративная демографическая политика. Она станет основой, примером, ориентиром для всех работодателей. Работа проведена, собраны лучшие практики от предприятий, утвержден документ трехсторонней комиссией правительства, профсоюзов и объединения работодателей. Теперь важно активное внедрение этих мероприятий и в бюджетном секторе, и в наших подведомственных учреждениях, и, конечно, на наших предприятиях. Это точно даст дополнительные возможности по стимулам для создания семей и защиты их интересов в корпоративном и бюджетном секторе. Также в этом году подведём первый рейтинг тех предприятий, которые наиболее эффективно и активно это внедряют», – отметил глава региона.

Также Андрей Чибис напомнил, что в Мурманской области реализуется программа «На Севере – малыш»: более 25 мер поддержки для семей, планирующих и воспитывающих детей. Сюда включены «Сертификат молодоженов», компенсации проезда в медицинские организации для беременных северянок, вручаются родовые сумки и подарки новорожденным, открываются пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ», проводятся полезные мероприятия с экспертами. Ещё одна инициатива, поддержанная губернатором, – дарить семьям с новорожденными детьми сертификаты на фотосессию.

«Важно, что при рождении первого ребёнка в Мурманской области родители получают порядка 1 миллиона рублей поддержки от государства. Кроме того, ко мне обратилась партия «Единая Россия» с предложением расширить перечень исследований, которые можно проводить по сертификату молодожёнов», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как отметил на оперативном совещании заместитель губернатора – министр здравоохранения Дмитрий Панычев, только за 6 месяцев 2026 порядка 1000 молодожёнов получили такие сертификаты. Они позволяют парам, которые планируют беременность и рождение ребёнка, пройти ряд медицинских исследований.

«Сертификат позволяет быстро и бесплатно пройти обследования. И есть запрос на расширение этого перечня. Прежде всего, это определение уровня различных гормонов, в том числе щитовидная железа, аденогипофиз, АМГ, определение ферритина, железосвязывающей функции, ультразвуковые исследования», – отметил Дмитрий Панычев.

Губернатор поручил детально проанализировать эффективность проводимых мероприятий и предложить решения по её увеличению, а также расширению доступных исследований.

«Я поддерживаю предложение. Детально отработайте, какие мы можем предложить дополнительные исследования и меры. На следующей неделе давайте финально зафиксируем. Ещё одна новая мера, которую вводим, – подарок для семей с новорожденными малышами: сертификаты на фотосессию. Важно, чтобы такой сертификат получили все, кто стал родителями в этом году. Прошу моего заместителя Александру Кондаурову вместе с Министерством труда и социального развития, Министерством туризма и предпринимательства этот проект запустить», – подчеркнул губернатор.

Также глава региона напомнил, что в минувшие выходные в преддверии Дня семьи, любви и верности в регионе поздравили семьи, прожившие в браке больше 25, 50 и 60 лет, и сообщил о ещё одной высокой награде для северян

«Семья Чалых из Никеля указом Президента России удостоена медали Ордена Родительской Славы. Светлана и Александр воспитывают четырёх детей, активно участвуют в жизни региона, развивают своё дело. И мы, конечно же, поддерживаем такие семьи. За такую высокую награду они получат региональную поддержку: 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий или приобретение автомобиля. Я надеюсь, что таких семей у нас будет с каждым годом больше», – отметил Андрей Чибис.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570703/#&gid=1&pid=1

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