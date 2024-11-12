Губернатор Андрей Чибис поручил расширить проект «Работа рядом» для северян пенсионного возраста

В рамках оперативного совещания 11 ноября в региональном правительстве обсудили реализацию проекта «Работа рядом», который был запущен в 2020 году. За 4 года реализации проекта его участниками стали свыше 33 тысяч человек, из них более 26 тысяч – подростки и студенты. Порядка 6 тысяч – безработные граждане.

«Проект «Работа рядом» популярен среди жителей Мурманской области, в частности, тех людей, которые не могут трудоустроиться по ряду причин. Однако сейчас проект охватывает только молодёжь и безработных граждан. Считаю, что его нужно расширить на лиц старшего поколения. У нас много активных северян, многие из которых уже вышли на пенсию, но должны располагать возможностью получить дополнительный заработок», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона поручил руководителю Министерства труда и социального развития Сергею Мякишеву подготовить необходимые документы для внесения соответствующих изменений в проект «Работа рядом».

В заседании принимал участие спикер областной Думы Сергей Дубовой в режиме ВКС.

– Проект вызывает большой интерес у молодёжи, ведь это возможность в свободное от учёбы время заработать карманные деньги, – отметил Сергей Дубовой, комментируя итоги совещания. – Для подростка 20-30 тысяч рублей в месяц – это хороший доход. За минувшее лето были трудоустроены более восьми тысяч северян, среди которых свыше семи тысяч – молодёжь. При этом, поддерживаю губернатора области Андрея Чибиса, что необходимо расширить программу на старшее поколение. Для пенсионеров, у которых есть желание работать, должна быть создана возможность реализовать себя.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/