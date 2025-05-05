Губернатор Андрей Чибис поручил рассмотреть возможность установки часовни в Долине Славы
Сегодня на оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил правительству региона рассмотреть возможность установки часовни на территории мемориального комплекса «Долина Славы». Такую инициативу озвучили участники торжественного мероприятия, посвящённого 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которое состоялось 3 мая в Долине Славы.
Глава региона отметил, что Долина Славы – священное для всех северян место, куда с каждым годом приезжает всё больше людей.
«Во время общения со старшим поколением, с нашими ветеранами и тружениками тыла, детьми войны, и с другими участниками мероприятия была озвучена инициатива – установить в Долине Славы часовню, чтобы там можно было помолиться, поставить свечи за героев, которые защитили Север. Идея, на мой взгляд, правильная, особенно с учётом того, что сейчас Долина Славы – круглогодичный мемориал, люди заезжают туда в любое время года, в музей, возлагают цветы к Вечному огню. Прошу эту идею обсудить с жителями, после чего организовать соответствующую работу», – сказал Андрей Чибис.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/