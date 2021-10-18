Губернатор Андрей Чибис поручил региональному Минприроды проверить легитимность вырубки зелёных насаждений в Мурманске

В ходе оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил министру природы региона проверить легитимность вырубки зелёных насаждений в Мурманске. Глава региона отметил, что в последнее время участились вопросы северян в социальных сетях о причинах уничтожения деревьев.

«Северяне трепетно относятся к каждому дереву, которое растёт у нас на территории. И это совершенно справедливо, учитывая климат, и как сложно их вырастить. Поэтому любая вырубка должна быть обоснована. Если такое решение вынуждены принять, то надо семь раз отмерить и один раз отрезать. Я посмотрел видео и фото, которые есть в соцсетях. У меня тоже много вопросов возникает. Поэтому в течение двух суток прошу министра природы разобраться с действиями властей города Мурманска по вырубке деревьев, и в случае необходимости обратиться в прокуратуру», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор также поручил региональному Министерству юстиции совместно с Министерством природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства проработать нормативный правовой акт, согласно которому любая вырубка природных насаждений должна согласовываться с областным Минприроды.

«Не могу сказать, сможем ли юридически это закрепить, но прошу записать в протокол – такой акт необходимо постараться разработать. Главное, создать систему, при которой мы будем понимать и проверять адекватность и легитимность действий местных властей по вырубке зелёных насаждений. К этому очень внимательно и трепетно нужно относиться, коллеги. Администрации муниципалитетов прошу также это у себя зафиксировать. Если это необходимо и происходит, будьте любезны, разъясните людям публично, на основании чего и почему. А просто выпускать людей с бензопилами, чтобы деревья вырубить, не годится», – сказал губернатор.