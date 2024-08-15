Губернатор Андрей Чибис поручил усилить меры безопасности в преддверии нового учебного года и призвал северян быть бдительными

Губернатор Андрей Чибис вчера провёл расширенное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Мурманской области. В ходе заседания глава региона призвал усилить внимание к вопросам антитеррористической безопасности в преддверии Дня знаний и Единого дня голосования.

«В Мурманской области все необходимые меры приняты, но мы понимаем, что враг не дремлет. Все мы должны быть очень щепетильны и внимательны к любым возможным инцидентам, предотвращать их. Ещё раз обращаю внимание правоохранительных органов, глав администраций муниципалитетов, профильных министерств и ведомств на особое внимание, связанное с безопасностью наших жителей и учреждений образования», – сказал губернатор, открывая заседание.

В заседании приняли участие члены антитеррористической комиссии Мурманской области, оперативного штаба, руководители правоохранительных органов, региональных исполнительных органов, руководители предприятий, организаций и ведомств.

В ходе заседания участники детально обсудили дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности задействованных потенциальных объектов террористических посягательств, мест и объектов массового пребывания людей, объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, мест проведения голосования в том числе при угрозе совершения террористических актов с применением беспилотников.

«Призываю всех северян быть предельно внимательными. В случае подозрительной активности лиц и при обнаружении подозрительных предметов незамедлительно звоните по номеру 112», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/