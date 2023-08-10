Губернатор Андрей Чибис поручил усилить меры безопасности в регионе в День знаний

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 9 августа провёл заседание оперативного штаба по обеспечению общественной и экономической безопасности.

«В Мурманской области обстановка в сфере безопасности стабильная. Спецслужбы, а также правоохранительные органы обеспечивают её как в общественных местах, так и на объектах критически важной инфраструктуры. Однако 1 сентября необходимо усилить все меры безопасности. Этому важно уделить особое внимание», – подчеркнул глава региона.

В совещании приняли участие члены оперативного штаба, руководители правоохранительных органов, региональных исполнительных органов, органов местного самоуправления, ведомств и организаций Мурманской области, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru