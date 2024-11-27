Губернатор Андрей Чибис поручил установить во всех школах и детских садах Мурманской области специализированную сигнализацию

Вчера в ходе заседания правительства Мурманской области губернатор Андрей Чибис дал поручение установить специализированную сигнализацию во всех школах и детских садах региона.

Основная задача – повысить безопасность в образовательных учреждениях.

«Прошу муниципалитеты совместно с региональным Минфином отработать тему и рассчитать стоимость и потребность для того, чтобы уже в следующем году комплексно приступить к её установке», – сказал глава региона.

В настоящее время все детские сады и школы региона оснащены системами видеонаблюдения, в нескольких общеобразовательных организациях видеосистема анализирует посетителей («свой – чужой») и передаёт сигнал в случае обнаружения посторонних лиц, что значительно упрощает контроль за происходящим на территории школы.

Кроме того, в школах Мурманской области действуют пропускной и внутриобъектовый режимы. Исправность технических средств и систем охраны, оснащение бесперебойной и устойчивой связью постоянно контролируются, регулярно проходят проверки зданий и территорий, систем подземных коммуникаций и стоянок автомобильного транспорта, проводятся инструктажи и практические занятия с сотрудниками и охранными предприятиями.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/